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Niğde'de trafik kazası: 3 yaralı



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Niğde Bor Yolu üzerinde Koyunlu köyü kavşağında okuldan çıkan ve karşıdan karşıya geçen 2 öğrenciye motosikletin çarptığı öğrenildi. Meydana gelen kazada Selin T.(16) ve Bukre T.(16) yaralandı. Olay yerinden aracı ile geçmek üzere olan bayan doktor öğrencilere ve motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansların gelmesi ile yaralı öğrenciler ve motosiklet sürücüsü Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

(AÖ-Y)



23.05.2017 16:15:02 TSI

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