ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

iğde'de trafik kazası: 3 yaralı

23 Mayıs 2017 Salı, 16:15
iğde'de trafik kazası: 3 yaralı
Niğde'de trafik kazası: 3 yaralı

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Niğde Bor Yolu üzerinde Koyunlu köyü kavşağında okuldan çıkan ve karşıdan karşıya geçen 2 öğrenciye motosikletin çarptığı öğrenildi. Meydana gelen kazada Selin T.(16) ve Bukre T.(16) yaralandı. Olay yerinden aracı ile geçmek üzere olan bayan doktor öğrencilere ve motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansların gelmesi ile yaralı öğrenciler ve motosiklet sürücüsü Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
(AÖ-Y)

23.05.2017 16:15:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Niğde'deki FETÖ/PDY'nin darbe girişimi davası
YEREL

NİĞDE'DEKİ FETÖ/PDY'NİN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Üniversite öğrencilerinden ortaokul öğrencilerine 'Kendini Keşfet' projesi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE 'KENDİNİ KEŞFET' PROJESİ
Niğde Belediyesi Ramazan'a hazır
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİ RAMAZAN'A HAZIR
Niğde Belediyesi Devlet Bahçeli Bulvarında değişime devam ediyor
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİ DEVLET BAHÇELİ BULVARINDA DEĞİŞİME DEVAM EDİYOR
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan;
YEREL

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI FARUK AKDOĞAN;
GÜNCELLEME - Demirkazık Dağı'nda kaybolan dağcı ölü bulundu
YEREL

GÜNCELLEME - DEMİRKAZIK DAĞI'NDA KAYBOLAN DAĞCI ÖLÜ BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..