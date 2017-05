YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 26. Umurlu Erik Festivalinde Burcu Güneş rüzgarı esti

Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından Umurlu Mahallesi meydanında düzenlenen 26. Umurlu Erik Festivali, binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Dolu dolu geçen festival, Burcu Güneş konseri ile son bulurken, Güneş sahne performansı ile de göz doldurdu.

Renkli görüntülere sahne olan festivale Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Ülkü Kurukaya Dalar, Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, feler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş, birim amirleri, meclis üyeleri, Umurlu Mahalle Muhtarı Mustafa Özer, mahalle muhtarları olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından festivalin açılış konuşmasını yapan Umurlu Mahalle Muhtarı Mustafa Özer, "Öncelikle festivalimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız Mesut Özakcan, doğumdan ölümümüzde, festivalimizde hep yanımızda oldu. Sizleri kalbimizle seviyoruz. Arada çıkan çatlak seslere kulak vermeyin, Umurlu sizinle beraberdir. Umurlu eriği Türkiye'de tektir. Sulu oluşu ve aromasıyla 20 km doğuda, 20 km batıda yetişen meyveyle orantılanamaz. Ancak gün geçtikçe pazarımız daralmaktadır. Ürünümüzü değerinde satamadığımızdan, maliyetlerin yüksek olduğundan iklimi Aydın iline yakın olan yerlerde erik ağacı yetiştirildi. Tadı bizimkiyle kıyaslanamayacak ölçüde olmasına rağmen biz pazarımızı kaybetmek üzereyiz. Organize Sanayi bölgelerimizde çok boş yer ver. İş adamlarımıza sesleniyoruz; bir erik suyu fabrikası, nektarin fabrikası açılmasını istiyoruz. Biz her türlü yardımcı olup yanlarında olacağız. Bu mahsulümüz para ederse Umurlu çiftçisi olarak biz tekrar yetiştirir, yirmi dört saat çalışırız. Biz ürünümüze pazar arıyoruz. Bundan on yıl önce bütün hayatımızı, ödemelerimizi erik mahsulümüze göre ayarlardık. Dilerim o günlerin değerini tekrar bulacaktır, iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.



Büyük bir coşku ve alkışlarla konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan," Erik, Umurlu halkımızın geçim kaynağıdır. Aydın ilimiz bir tarım, turizm kenti. Sanayimiz gelişmekte olsa da yurttaşlarımızın daha çok geçim kaynağı ve geliri tarıma, turizme kısmen de sanayiye dayalıdır. Tarım ürünlerimizin tanıtılması ve tarım ürünlerimizin değerini bularak emeklerin karşılığını alabilmeniz bizim en büyük arzumuzdur. 30 Mart 2014 yılında Aydın'ın Büyükşehir olması ile Efeler İlçesi merkezde oluştu.

Bugün 300 bine yaklaşan ilçemizin nüfusuyla Aydın'ın en büyük ilçesi olarak Efeler de yaşayan vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde görev yapmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Umurlu Mahallemizde de hizmetinizdeyiz. Şu anda bulunduğumuz meydan bile yarım yamalaktı. İlk kazmayı Umurlu Mahallemizin meydanında vurduk. Yaptığımız hizmetlerimizle, tüm birimlerimizle görev yapmaya devam ediyoruz. Park Bahçelerimizden, düğün salonlarımızdan, konferans salonlarımıza kadar yaptığımız hizmetlerle sizlerin burada daha huzurlu daha mutlu daha yaşanılır çevre yaratmak adına sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Muhtarım az önce çatlak seslerden bahsetti. Biz çatlak seslerden de memnun oluruz, çatlak seslerden de ders çıkartırız ve yapacağımız hizmetler, görevler yönüyle de yararlanırız" şeklinde konuştu.

Umurlu Mahallesi'nin başlıca gelir kaynağı olan eriğin tanıtımı için düzenlenen '26. Umurlu Erik Festivali', Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi Halk Oyunları ekibinin Zeybek Oyunları gösterisi ile başladı. Binlerce kişinin katıldığı festivalde Efeler Belediyesi personeli tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak toplam 500 kg erik dağıtıldı.

Sunuculuğunu Demet Erdem'in yaptığı 26. Umurlu Erik Festivali'nde sahneye sırasıyla Özge Merih ve Meral Oğuz çıkarak söyledikleri şarkılarla alkış aldılar. Ardından, çoluk-çocuk binlerce vatandaşın akın ettiği festivalde, söz yazarı, besteci, müzik dünyasının nadide seslerinden Burcu Güneş, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Coşkulu alkışlarla sahne alan ünlü şarkıcı, sevilen parçalarını birbiri ardına seslendirirken güzelliğini borçlu olduğu ve en sevdiği meyve olan eriğin yararlarından bahsederek, Umurlu halkından her yıl kendisine erik göndermelerini istedi. Sahnede dansları ile de büyüleyen Güneş, güzelliği ile de göz doldurdu. Şarkı aralarında sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Güneş'e, söylediği şarkılarda hayranları da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Burcu Güneş, alkış yağmuru eşliğinde konseri tamamladı. Sanatçılara çiçek ve erik sepeti veren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, " bizlere unutulmaz bir gece yaşattığınız için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim" dedi. Festival, Burcu Güneş ile protokol üyeleri ve vatandaşların birlikte söylediği Onuncu Yıl Marşı ile son buldu.

