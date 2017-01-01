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İmam hatipli kızlardan bilim fuarı



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya'da Bahçeleriçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından bilim fuarı düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile birlikte fuarın açılışını yapan Amasya Valisi Salih Işık, stantları dolaşıp kız öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Son dönemde okulların TÜBİTAK destekli bilim fuarları düzenlediklerini belirten Vali Işık, "Okullarımızdaki öğrencilerin bu konudaki özverili çalışmalarını görmek bizleri mutlu ediyor. Araştıran ve kendini geliştiren gençler sayesinde bilim gelişir ve ileriye gider. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

(MÇ-SLH-Y)



23.05.2017 16:21:17 TSI

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