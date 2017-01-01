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Başkan Yazgı kermeste öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Mimar Sinan İlkokulu tarafından okul ve öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kermesi gezerek, öğrenci velileri ve kermes görevlileriyle sohbet etti. Başkan Yazgı, okullarda düzenlenen bu tür kermes faaliyetlerinin çok önemli ve faydalı olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Okul Müdürü Mahmut Arslan, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın okulda düzenlenen kermeslerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eğitim camiasının ve bizlerin her zaman yanında olan sayın belediye başkanımıza bu anlamlı ziyaretinden dolayı Teşekkür ediyoruz" dedi.

Okul Müdürü Mahmut Arslan kermesten elde edilecek gelirlerin, ihtiyaç sahibi öğrenciler ve okul yararına kullanılacağını kaydetti. Bu arada okul bahçesinde düzenlenen kermese katılan vatandaşlar ve öğrenciler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Okul bahçesinde düzenlenen Kermese Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Okul Müdürü Mahmut Aslan, öğretmenler, öğrenciler ile velileri katıldı.

(YC-AH-Y)



23.05.2017 16:22:00 TSI

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