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Öğrenciler tasarladıkları kıyafetleri sergiledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'Marin Temalı' defile büyük beğeni topladı.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen defilede öğrenciler kendi tasarladıkları kıyafetleri sergilediler. Öğrencilerin podyumdaki performansı profesyonel mankenleri aratmazken bol bol alkış aldılar.

Moda tasarım bölümü öğrencilerinin farklı kıyafetlerden oluşan defilesinin büyük ilgi gördüğünü belirten Fatsa Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, "Kariyer günleri etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR desteği var kariyer günlerimizde. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin kendi tasarladıkları kıyafetler bu defilede sergilendi. Sunmuş oldukları kıyafetleri öğrencilerimiz kendilerinin sergilemesi de ayrı beğenildi. Tekstil firmalarımızda bu defilemize geldi ve tasarımlara baktılar. Ayrıca birer stant açtılar ve öğrencilerimize firmaları hakkında bilgi verdiler" dedi.

Defileye Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Jandarma Komutanı Yarbay Halit Gülten, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, daire amirleri, STK Temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

(AA-SLH-Y)



23.05.2017 16:25:58 TSI

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