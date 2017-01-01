Kırklareli Belediyesi'nden kan bağışına destek
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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi'nin yaptığı ortak çalışma ile belediye çalışanları kan bağışında bulundu.
Kırklareli Belediyesi şantiyesinde kurulan çadırda belediye personeli kan bağışında bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da kan bağışı kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.
Düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirten Kesimoğlu, "Sağlıklı olan herkes kan bağışında bulunmalı. Ülkemizin her an kana ihtiyacı olabilir. Türk Kızılayı'na inanıyoruz ve güveniyoruz. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" dedi.
(SO-Y)
23.05.2017 16:28:31 TSI
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