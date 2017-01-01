ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırklareli Belediyesi'nden kan bağışına destek

23 Mayıs 2017 Salı, 16:28
Kırklareli Belediyesi'nden kan bağışına destek
Kırklareli Belediyesi'nden kan bağışına destek

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi'nin yaptığı ortak çalışma ile belediye çalışanları kan bağışında bulundu.
Kırklareli Belediyesi şantiyesinde kurulan çadırda belediye personeli kan bağışında bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da kan bağışı kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.
Düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirten Kesimoğlu, "Sağlıklı olan herkes kan bağışında bulunmalı. Ülkemizin her an kana ihtiyacı olabilir. Türk Kızılayı'na inanıyoruz ve güveniyoruz. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" dedi.
(SO-Y)

23.05.2017 16:28:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KIRKLARELİ'NDE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Kırklareli'nde rehine kurtarma operasyonu
YEREL

KIRKLARELİ'NDE REHİNE KURTARMA OPERASYONU
İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin projeleri göz kamaştırdı
YEREL

İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROJELERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Kırklareli'deki darbe girişimi davasında ara karar
YEREL

KIRKLARELİ'DEKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA ARA KARAR
Kesimoğlu'ndan festival sonrası teşekkür mesajı
YEREL

KESİMOĞLU'NDAN FESTİVAL SONRASI TEŞEKKÜR MESAJI
Kırklareli'nde şampiyonluk coşkusu
YEREL

KIRKLARELİ'NDE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
Dünya Meteroloji Gününde Vali Civelek'e ziyaret
YEREL

DÜNYA METEROLOJİ GÜNÜNDE VALİ CİVELEK'E ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..