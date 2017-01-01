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Şanlıurfa'daki hükümlüler belediye bünyesinde çalıştırılacak

23 Mayıs 2017 Salı, 16:28
Şanlıurfa'daki hükümlüler belediye bünyesinde çalıştırılacak
Şanlıurfa'daki hükümlüler belediye bünyesinde çalıştırılacak
- Büyükşehir Belediyesi ile Başsavcılık arasında imzalanan protokol ile Denetimi serbestlik kapsamındaki hükümlüler belediye bünyesinde çalışabilecek

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılması amacıyla belediye bünyesinde işe alınmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen protokole Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve proje paydaşlarıyla birlikte imza attı. Protokolün, Denetim Serbestlik Müdürlüğünce izin verilen hükümlülerin belediye hizmetlerinde kullanılmasına ve meslek edinmesini kapsıyor. İmza töreninde konuşan Başkan Çiftçi, "Öncelikle bu güzel projenin paydaşı olan Cumhuriyet Başsavcımıza ve diğer paydaşların yetkililerine teşekkür ediyorum. Hükümlülerin meslek edindirmeleri, ekonomik katkıları ve rehabilitasyon eğitim projesidir. Bu projeye katılanlar hem atölyedeki hem de uygulama alanlarındaki çalışmalarıyla meslek edinmiş olacaklar. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı ve Çevre Koruma Şube Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilecekler. Bu projeyle hem şehrimiz güzelleşecek hem de rehabilitasyon amacıyla faydalı olacağına inanıyorum" dedi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hükümlülere yönelik bu tür projelerin zaman zaman uygulandığını ifade eden Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ise Başkan Çiftçi'ye duyarlılığı nedeniyle teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyemizle bugün burada imzalayacağımız protokolle şehrin güzelleştirilmesi adına ve hükümlülerimizin boya sanatını öğrenmeleri anlamında bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz bir hizmet olacak. Büyükşehrin gösterdiği alanları Büyükşehrin katkılarıyla hükümlülerimiz boyayacak. Hem kendilerini geliştirecekler hem de şehirlerini güzelleştirecekler" diye konuştu.
Proje kapsamında haklarında tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbir kararı verilmiş olan bireylerin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki park, bahçe ve metruk duvarları güzelleştirmesini sağlanmak ve hükümlüleri sosyal hayatta tutmak amacıyla açılacak Duvar Boyama Eğitim Programına alınacak.
(Şİ-SD-Y)

23.05.2017 16:28:48 TSI
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