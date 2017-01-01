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Oltu'da takı tasarım ile grafik tasarım sergisi

- Oltu Meslek Yüksek Okulu'ndan yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarım ile Grafik Tasarım Programı öğrencileri yıl içerisinde yapmış oldukları çalışmalarla alakalı bir sergi düzenlediler.

Takı Tasarım Bölümü öğretim elemanlarından Emrah Korkutan, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı içerisinde bölüm öğrencileriyle birlikte hazırladıkları çalışmaları mezuniyet programı kapsamında bir sergiyle görücüye çıkardıklarını belirtti.

Sergide bölüm öğrencilerinin kendi tasarım ve ürettikleri takıların yer aldığını aktaran Korkutan, "Sergilenen takılar genellikle yarı kıymetli süs taşı ve gümüşten oluşuyor. Öğrencilerimiz kendi tasarımlarını ortaya koydular. Öğrencilerimiz severek ve keyif alarak ürettikleri bu ürünleri sergiliyor. Yoğun bir ilgi görmek hem bizleri hem de öğrencilerimizi bir hayli memnun etti" dedi.

Yine Oltu Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Ferdi Ayaz ise Grafik Tasarım Bölümü olarak mezuniyet sergisinde biraraya geldiklerini belirterek, "Burada öğrencilerimizin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilenmekte. Öğrencilerimizin manipülasyon, baskı resim, reklam fotoğrafçılığı afişleri, desen çalışmalarımız ve ambalaj tasarım çalışmalarımızı görücüye çıkarmış olduk." şeklinde konuştu.

Zerafetin ve şıklığı ön plana çıkaran çalışmalar davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

(DMA-AT-Y)



23.05.2017 16:31:08 TSI

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