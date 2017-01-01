Binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu
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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bir binanın 9. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 9. katında yangın çıktığı öğrenildi. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, bina sakinleri ise tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, 9. kattaki yangına, yangın merdiveninden çıkarak müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonrasında yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.
(AÖ-Y)
23.05.2017 16:31:20 TSI
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