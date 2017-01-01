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Şehitkamil'den Vatandaşlara Emlak Vergisi Uyarısı

23 Mayıs 2017 Salı, 16:34
Şehitkamil'den Vatandaşlara Emlak Vergisi Uyarısı
Şehitkamil'den Vatandaşlara Emlak Vergisi Uyarısı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Ödemelerin 31 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar nakit, kredi kartı, posta, banka ve online olarak yapılabileceği duyuruldu.
Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2017 tarihinde sona eriyor. Şehitkamil Belediyesi, vatandaşları vergilerin zamanında ödenmesi konusunda uyardı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların vergisini tüm teknolojik imkanları kullanarak tahsil ettiklerini söyledi.
Son Gün 31 Mayıs
Veznelerde sıra oluşmaması için bazı tedbirler aldıklarını belirten Başkan Fadıloğlu, "Mükellefler vergilerini belediyedeki veznemizden nakit ve kredi kartıyla ödemelerini yapabilecekler. Ayrıca çeşitli nedenlerle belediyeye gelemeyen vatandaşlarımız için de gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. Belediyemize gelemeyen mükelleflerimiz, 31 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar, Vakıfbank IBAN No: TR 380001500158007293599881 nolu hesaba, 483435 nolu posta çek hesabına, Belediye vezneleri ve www.vezne.sehitkamil.bel.tr adresinden online olarak da vergi ödemelerini tahsil edebilecekler. Türkiye'nin tüm Vakıfbank şubelerinde ve Vakıfbank internet bankacılığından da ödeme yapılabilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi personelleri, 31 Mayıs 2017 günü Çarşamba günü mesai bitimine kadar hizmet verecek" dedi.
(SD-Y)

23.05.2017 16:34:01 TSI
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