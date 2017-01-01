YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş: "Ceyhan OSB, istihdamı artıracak"

Vali Demirtaş: "Ceyhan OSB, istihdamı artıracak"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle istihdamın artacağını söyledi.

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Ceyhan OSB'nin mevcut durumu, bütçesi, projeler, etüt, yatırım yapmak isteyen firmalar ve kamulaştırma çalışmalarının ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde, Adana ve bölge ekonomisinin gelişmesinin yanı sıra üzerinde önemle durdukları istihdamın da artacağına vurgu yaptı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantı, ilgili kurul üyeleri ve daire müdürlerinin sunumlarıyla görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü.

(ELF-Y)



23.05.2017 16:36:33 TSI

NNNN

