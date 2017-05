YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ak Parti İl Başkanı Keskin''Bizde görev istenmez verilir''

Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Ak Parti İl Başkanı Hikmet Keskin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Genel Başkan seçilmesinin ardından bir basın açıklaması yaptı. Hasretin vuslata dönüştüğünü söyleyen Keskin, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında hak ettiği yeri alacağını belirtti. Kabine ve teşkilat değişikliği hakkındaki soruları da yanıtlayan Keskin "Bizde görev istenmez verilir" dedi.

Yapılan kongre sonrası hasretin vuslata dönüştüğünü ifade eden Keskin şunları söyledi: "Yeni bir sürece girdik. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar Genel Başkan seçildi. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uzun süredir gönül bağımız olmasına rağmen resmi olarak bir ayrılığımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Ak Parti benim aşkım diyordu. Dolayısıyla hasretin vuslata dönüştüğü bir günü yaşadık. Çok mutlu olduk."

Hikmet Keskin, yeni oluşumla Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında hak ettiği yeri alacağını vurgulayarak "Girdiğimiz süreç yeniden atılım, demokrasi ve hizmet dönemi olacak. 16 Nisan sonrasında alınan sonucu daha güçlü, daha dirayetli bir yönetim anlayışıyla taçlandırdık. Bundan sonraki süreçte aziz milletimiz daha güçlü bir iradenin ortada olduğunu görecek. Ülkemiz dünya ülkeleri arasında hak ettiği yere daha rahat, daha az bürokrasiye gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı değerlendirmeleri dikkate alarak kabine değişikliğine gidilmeyeceğini tahmin ettiklerini belirten Keskin şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yuvaya dönüşü nedeniyle yaşadığımız mutluluğu ifade etmek istiyorum. Teşkilat yapılanmaları ve teşkilatlarımızın çalışmaları hız kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkla olan ilişkileri bire bir hem teşkilatlara yansıyacaktır hem de farklı bir heyecan olacaktır. Yönetim kadrosunda da yenilikler oldu. Bu değişimde partimize heyecan getirecektir diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce yaptığı açıklamaları dikkate alırsak kabine değişikliği gibi bir durum söz konusu değil. Şuanda MKYK seçildi ama MYK seçilmedi. Onlar seçildikten sonra durum netleşecek. Ancak ilerleyen süreçte ne olur bilinmez. Bekleyip göreceğiz."

Hikmet Keskin, Ramazan Bayramı sonrası teşkilatlarda kongre sürecinin başlayacağını hatırlatarak "Ramazan bayramından sonra teşkilatlarımız da kongre sürecine girecek. Bilindiği üzere bu olağanüstü bir kongreydi. Delege seçimleri ile başlayacağız. İlçe kongrelerimizi yapacağız. 2018 yılı Ocak ayı ile Mart ayları arasında il kongreleri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Genel Başkan olması hasebiyle şuanda farklı bir durum var" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana bu davaya gönül vermiş tüm kesimlerle ciddi bir uyum sağladıklarını altını çizen Keskin bu uyumun Düzce'ye çok şey kazandırdığını vurgulayarak "Bizim yapmamız gereken Düzce'deki siyasi kaliteyi arttırmak demiştik. Görev süremiz içerisinde 3 seçim geçirdik. Ayrıca darbe girişimini engellemek adına hem hemşerilerimiz hem teşkilat üyelerimizle başarılı bir çalışma yürüttük. Aynı aşkla çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bunun için Düzce'de Bakanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla hatta sandık görevlilerimizle çok ciddi bir uyum sağladık. Düzce bu birliktelikten ciddi kazanımlar elde etti. 7 Haziran seçimlerinden sonra 21 madde ile Düzce'yi özetlemiştik. Bunların 7 - 8 tanesini acil eylem planı olarak hayata geçirdik. Bunun akabinde de Düzce'nin diğer sorunlarını çözmek için Sayın Bakanımız Ankara'da çok ciddi girişimlerde bulundu. Bizde bunların takipçisi olduk. Bu uyumun önümüzdeki dönemde de devam etmesini temenni ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Düzce teşkilatında bir değişim yaşanır mı sorusuna yanıt veren Keskin, her zaman önemli başarılara imza attıklarına işaret etti. "Bizde görev istenmez verilir" diyen Hikmet Keskin konuşmasına şöyle devam etti: "Düzce Teşkilatları Türkiye genelinde başarı anlamında her zaman ilk 4'te oldu. Bu bizim için çok gurur verici. Referandum sonuçları değerlendirildiğinde de Türkiye sıralamasında 12. sıradayız. Milletvekili kaybetmeyen bir kaç ilden bir tanesi olduk. Düzceli hemşerilerimizin Ak Parti'ye olan güvenini tazelemiş olmaktan son derece mutluyuz. Ak Parti'de her zaman gelenektir. Bizde görev istenmez verilir. Genel Merkezimizin tasarrufu üzerinde bir tasarruf kullanacak değiliz. Liyakatlı, samimiyetle alışan, gayret gösteren ve bu davaya hizmet etmiş arkadaşlarımızla önümüzdeki süreçte de birlikte yürüyeceğiz."

Bundan sonra da ertesi gün seçim varmış gibi çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Keskin "Ramazan programlarımız olacak. Vefa ziyaretlerimiz sürecek. Esnaf ziyaretlerimiz sürecek. Teşkilat çalışmaları aralıksız devam edecek. Ramazan ayı bizim için bir fırsat. Biz seçim öncesinde de seçim varmış gibi çalışıyorduk. Bu bundan sonra da devam edecek. Ak Parti'nin en önemli özelliği bu. Tüm teşkilatlar bir sonraki gün seçim olacakmış gibi aktif diri çalışıyor" dedi.

Keskin İngiltere'de yaşanan terör saldırısını da kınayarak "İngiltere'de yaşanan terör saldırısını esefle kınıyoruz. Terör nereden gelirse gelsin lanetlenmeli. Bunun acısını çeken bir millet olmamız hasebiyle böyle elim vakaların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. İngiltere'ye başsağlığı diliyoruz" şeklinde konuştu.

23.05.2017

