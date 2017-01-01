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Şehir merkezinde yeni peyzaj düzenlemeleri



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi şehir merkezinde başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında farklı türlerde peyzaj çalışmaları ve düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor.

Düzce Belediyesi kent merkezinde yeniden yapılandırma ve düzenleme çalışmaları kapsamında görsel zenginlik ve teknolojiyi bir arada uygulamaya hazırlanıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan ön çalışma ile elektronik bir sistemle ve yüzlerce vanayı senkronize bir şekilde yöneten prensiple çalışan dijital su perdesi kurulacak. Suyun hareketi yönetilerek yazı, logo ve saat gibi göstergelerin kullanılabildiği dijital su perdesi ile kent merkezine görsel bir zenginlik katılacak. Manifold, havuz, ışıklandırma, pompa ve havuz grubu olmak üzere dört bölümden oluşan dijital su perdesi birbirinden farklı desenlerle gösteri yapılması planlanıyor. Ayrıca yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dijital su saati etrafında bulunan kısımlara dikey bahçe sistemleri uygulanması da yapılacak.

(TT-AY)



23.05.2017 16:39:19 TSI

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