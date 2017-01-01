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Sosyal medya darbe sempozyumunu konuşuyor



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) ev sahipliğinde Aydın'da düzenlenecek olan 'Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü' sempozyumu sosyal medyada en çok tıklanan başlıklardan birisi oldu.

Adını merhum Başbakan Adnan Menderes'ten alan Adnan Menderes Üniversitesinin vesayetçi anlayışı ve darbe kültürünü 26-27-28 Mayıs tarihlerinde üç gün boyunca tartışmaya açacağı "Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü" başlıklı uluslararası sempozyum, henüz daha başlamadan kamuoyunda büyük yankı uyandırmayı başardı. Sosyal medyada 22 mayıs tarihinde #Darbe Sempozyumu hashtagi, tt(trend topic) olarak, geniş kitlelere hitap eden yüksek sayıda takipçiye sahip kullanıcıların da desteği ile günün en çok konuşulan başlıkları arasında yaklaşık 3 saat boyunca listede kalan darbe sempozyumuna ilginin her geçen gün artması bekleniyor.

(MB-Y)



23.05.2017 16:42:41 TSI

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