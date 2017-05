YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin açılış töreni gerçekleştirildi

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin açılış töreni gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valiliği Bilecik İl Özel İdaresi, Bilecik Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Bilecik'te bulunan 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Bilecik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan açılış törenine; Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, Bilecik Halk Sağlığı İl Müdürü Ömer Balcı, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, yaptıkları protokolün sağlıklı ve mutlu nesiller için sporun tabana yaygınlaştırılması, eğitim sisteminin içine dahil edilmesi, yetenek seçimlerinin yapılarak yetenekli çocukların spor branşlarına yönlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Yıldız," Bu hedefler doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Okul sporlarında Bilecik olarak 29 branşta, 92 okuldan 5 bin 914 öğrenci ile Türkiye de ilk sıralarda yer almaktayız İlkokullarda hayata geçen projemiz 1'inci, 2'inci ve 3'üncü sınıflarda çocuklarımızın spora yönlendirilmesi ve yetenek taramalarının yapılması amacıyla Temel Jimnastik Eğitimleri başlattık. Bu eğitim 13 okuldan, 104 sınıftan 2 bin 476 öğrencimizin katılımı ile gerçekleşmiştir. 3 ay süreyle uygulanmış ve 17 antrenör görev almıştır" dedi.

"Yüzme eğitimlerinden sonra güzel geriye dönükler aldık"

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise, bu yapılan eğitimlerden geriye dönük güzel şeyler aldıklarını belirterek,"Bilecik Valiliğimizin himayelerinde İl Özel İdaresi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol kapsamında 845 öğrencimize yüzme eğitimi aldıracağız. Bu yüzme eğitimlerinden sonra velilerimizden okul yöneticisi arkadaşlarımıza güzel geriye dönükler aldık. Hepsinden önemlisi 845 tane öğrencimiz 1,2 ve 3'üncü sınıftaki 2 bin 476 öğrencimizin yüzünde tebessüme vesile olduk" dedi.

"İlimizde her çocuk mutlaka bir spor dalıyla uğraşsın"

Bilecik genelindeki tüm çocukların bir spor dalıyla uğraşması gerektiğini belirten Bilecik Valisi Süleyman Elban ise, "Bizim devlet olarak tüm çabamız insanlarımızın daha huzurlu, daha kaliteli ve daha iyi bir hayat sürmeleri için uğraşıyoruz. Ama bütün yaptığımız çabaların başında da yaptığımız tüm tesislerde, tüm yatırımlarda çocuklarımız, gençlerimiz faydalansın diye uğraşıyoruz. Ama bunu yaparken de buradan yararlanacak gençlerimizin, çocuklarımızın sağlıklı olması her şeyden öte. Biz istiyoruz ki ilimizde her çocuk mutlaka bir spor dalıyla uğraşsın. Bunun için de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ve diğer arkadaşlarımız Özel İdaremiz el birliğiyle bu tür spor dallarında ilde yaşayan tüm çocukların spor yapması için var gücüyle ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bugün ise bunun bir parçası olan ilimizde yüzme bilmeyen ilkokul öğrencisi ortaokula geçmesin. Herkes yüzme bilerek ortaokula başlasın diye bir kampanya başlatalım istedik. Bunun da ilk meyvelerini burada alıyoruz. İnşallah yüzme bilmeden kimse ortaokula geçmemiş olur. İl genelinde yaklaşık 800-900 öğrenciyle başlattığımız bu kampanya diğer ülkelerimize de yayılarak devam eder diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bilecik genelindeki 4'üncü sınıf öğrencilerinin yüzmesi ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere madalya verilmesiyle program sona erdi.

(CKT-DA-Y)



23.05.2017 16:43:17 TSI

NNNN