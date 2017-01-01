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Öğrencilere "Trafik Bilinci Kazandırma" eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Selim'de okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için "Trafik Bilinci Kazandırma" eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu'nun (TUSEKON) ortaklaşa başlattığı proje kapsamında okul öncesi, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine trafik bilinci aşılanacak.

Selim Atatürk İlkokulu'nda Milli Eğitim Şube Müdürü Suzan Çiftçi, Okul Müdürü Fahrettin Uçar'ın katıldığı programda,TUSEKON Sarıkamış Temsilcisi ve İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Faruk Yavuz, trafik,çevre bilinci ve trafik adabı konularında eğitim verdi.

TUSEKON Temsilcisi Yavuz, Türkiye'de gerçek anlamda trafik sorununun çözümü için kuralcı toplum olgusunun aileden başlayarak işlenmesi gerektiğini söyledi.

Yavuz, "Milli Eğitim Bakanlığımız, Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu ile bir araya gelerek öğrencilerimizi trafikle ilgili bir eğitimden geçirmeye karar verdiler. Bu eğitim bu nedenle yapılıyor. Trafik kurallarını öğreneceğiz. Trafik sadece arabanın içerisinde değil, birde arabanın dışında trafik ve trafik kuralları var. Okuduğunuz okul, gittiğiniz yerlerde hep trafik önümüze çıkıyor.Bu nedenle kurallara uyan uymayanları uyaran bilinçli bireyler olmamız gerekir" dedi.

Yavuz, çocukların güvenlikleri açısından arabada ön koltukta oturmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Yapılan konuşmaların ardından eğitim alan öğrencilere katılım belgesi verildi.

(IÇ-AT-Y)



23.05.2017 16:52:49 TSI

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