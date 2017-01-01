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Büyükşehir kentin yöresel lezzetlerini tanıtıyor



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projeyle Erzurum mutfağının yöresel lezzetlerini tanıtıyor. Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Erzurum Turizm Potansiyeli'ne Gastronomi Kültürü ile Katkı Sağlama Projesi" ile birlikte hem yöresel yemekler tanıtılacak hem de aşçılık eğitimi verilerek yöresel yemek yarışması düzenlenecek. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan yetkililer, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in talimatıyla geliştirilen proje kapsamında geleneksel lezzetlerimiz arasında yer alan Erzurum mutfağını tanıtıp yöresel değerlerimizi koruyacağız. Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun desteğiyle oluşturulan projede vatandaşlarımıza aşçılık eğitimi vereceğiz. Yöresel yemeklerin kayıt altına alınacağı proje kapsamında ayrıca yöresel yemek yarışması da düzenlenecek. Söz konusu yarışmaya uluslararası tecrübeye sahip gurme ve şefler de katılacak. Projenin en önemli sac ayağını oluşturan etapta ise yöresel yemek ve ürünler araştırılacak ve sonra da araştırmanın sonuçları reçetelendirilecek. İl genelinde var olan yöresel ürünlerin tanıtımını amaçlayan projenin verileri kitaplaştırılacak. Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun desteğiyle oluşturulan bu projeyle ulusal ve uluslararası alanda çeşitli turizm enstrümanları kullanılarak kent kültürü farklı destinasyonlarda tanıtılacak" dedi. Bu arada Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde katıldığı toplantılarda Büyükşehir Belediyesi'nin projesini anlatarak, Erzurum'un turizm destinasyonlarındaki mutfak kültürünün gelişimi ve kent tanıtımını hedefleyen "Erzurum Turizm Potansiyeli'ne Gastronomi Kültürü ile Katkı Sağlama" Projesi'nin önemini dile getiriyor.

(ERZ-AT-Y)



23.05.2017 16:56:00 TSI

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