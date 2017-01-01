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Kısa süreli dolu yağışı, çiftçiyi korkuttu



(Fotoğraflı)



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - Hasat dönemine yaklaşılan Araban ilçesinde kısa süreli dolu yağıyı ilçedeki çiftçileri korkuttu.

Araban Ovasında sarımsak hasadı ile firik sezonunun başlandığı ilk günlerde, hububat hasadına günler kala ilçede aniden bastıran dolu yağışı çiftçilerin yüreğini ağzına getirdi. Çiftçiler, yağışın kısa sürmesi ile tarladaki ürünlerin zarar görme endişesinden kurtuldu. Sağanak yağışın da yerini güneşe bırakması ile çiftçiler rahat nefes aldı.

Yağış, kısa sürede hayatı felç etti

İlçedeki kısa süreli yağış hayatı da olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar da zor anlar yaşadı. Etkili olan yağış nedeniyle yollarda da su birikintileri oluştu.

Güneşin açmasının ardından sonra yağışın olumsuz etkileri kısa sürede kayboldu.

(SD-Y)



23.05.2017 16:56:46 TSI

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