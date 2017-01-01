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SİDER'den Emniyet Müdürü Arslan'a ziyaret



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DİYARBAKIR (İHA) - Sur İşadamları ve Toptancıları Derneği (SİDER) Başkanı Şükran Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'ı ziyaret etti.

SİDER Başkanı Şükran Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'ı makamında ziyaret etti. SİDER'in projelerinin de konuşulduğu ziyarette Arslan, esnafa kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti. SİDER Başkanı Yılmaz, ziyaretin sohbet havasında geçtiğini ifade ederek, "Müdürümüz projemizin her aşamasında her zaman yanımızda ve destekçimiz olduğunu söyledi. Esnafa kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Biz de halkımızı kucaklaması ve Sur'u sık sık ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi ilettik" dedi.

(EK-MP-Y)



23.05.2017 16:59:13 TSI

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