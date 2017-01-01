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ERÜ İlahiyat Fakültesi 49'uncu mezunlarını verdi

(Görüntülü-Fotoğraflı)

Selma Kara

Kayseri (İha)  Erciyes Üniversitesi (EÜ) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü 49'uncu mezunlarını verdi. Bölümden 350 kişi mezun oldu.

Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törene, İl Müftü Vekili Tandoğan Topçu, ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"İlahiyatçı olmak ayrıcalıktır"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, ilahiyat mezunu olmanın bir ayrıcalık ve yaşam boyu bitmeyen eğitmenlik görevi olduğunu söyledi. Öğrencilerine yaşam boyu mutluluk dileklerinde bulunan Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, "İlahiyat Bölümünde öğrenci olmak imtiyazlı olmak demektir. Siz bu imtiyazı yaşadınız, başardınız ve bugün mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bizler de neredeyse yarım asırdır mezun vermenin haklı gururunu yaşamaya devam ediyoruz. Hiç şüphesiz ki bugünlere kolay gelmedik. Mezun olan öğrencilerimiz ülkemizin değişik yerlerinde Milli Eğitim Müdürlükleri ve Müftülükler de görev alıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İlahiyatçı olmak ayrıcalıktır ama aynı zamanda size bir vebal ve boynunuzun borcu olan bir görev verilir. İlahiyatçı olmak yalnızca bir isimden ibaret değildir, aynı zamanda bir kimliktir, bir kişilik inşasıdır. Onun için ilerleyen hayatınızda hem ilahiyatçı hem de hem de hayatın içinde eğitici olacaksınız. İlahiyatçı olmanız size asil bir duruş katacak, öğretmen olmanız ise güçlü bir teçhizatı ve bilgi birikimini yanınızda taşımanızı gerektirecektir" diye konuştu.

İl Müftü Vekili Tandoğan Topçu ise, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında insanlara faydalı olacak işler yapmaları tavsiyesinde bulundu. Tandoğan Topçu, "Daha dün Kayseri'ye geldiniz, İlahiyat Fakültesi'nde eğitime başladınız. Nerede kalayım ve saire derken, yerleştiniz, okul başladı ve 5 yılı geride bırakarak mezun olma şerefine nail oldunuz. Yaşam kısıtlı ve zaman hızlı geçiyor. Bir gün yaşınız ilerleyince geriye baktığınızda hayatınızı Allah'a kul olarak geçirdi iseniz, ne mutlu size. Ama kimseye faydalı olmayan bir hayat geçirmişseniz beyhude geçmiş bir zaman" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, önce dereceye giren öğrencilere plaketleri ve ödülleri, daha sonra tüm öğrencilere belgeleri takdim edildi.

(SK)



23.05.2017 17:00:28 TSI

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