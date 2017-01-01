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Samsun'un yüzmede hedefi 16 bin öğrenci

- "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesinde bu sene 15 bin 200 çocuğa yüzme öğretildi

- 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ise 16 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesinde bu sene 15 bin 200 çocuğa yüzme öğretme hedefine ulaştıklarını, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ise 16 bin öğrenciye yüzme öğretilmesini hedeflediklerini söyledi.

Vali İbrahim Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında Türkiye genelinde oluşturulan 3 bin 500 projeden ilk 189 proje içerisine giren ve alan ziyaretine değer görülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesinde görev alan öğretmenlerle bir araya geldi. Vali Şahin yüzme öğretmenlerine hitaben yaptığı konuşmasında, "Değerli arkadaşlar, 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesi benim çok önemsediğim bir proje. Samsun'un sahil şehiri olmasına rağmen çoğu çocuklarımız yüzme bilmiyor. Bizim bu çocuklarımıza yüzmeyi öğretmemiz gerekiyor. Biz bu sene 15 bin 200 çocuğumuza yüzme öğretme hedefine ulaştık. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



2017-2018 hedefi 16 bin

Vali Şahin konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Beni bu projede mutlu eden bir diğer konu, velilerimizin de bu projenin içinde yer alıyor olmalarıdır. Çocukları yüzerken onları desteklemeleri ve takip etmeleri çok güzel bir şey. Bu projede biz önümüzdeki sene hedefimizi 16 bin olarak belirliyoruz. Yani 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 16 bin öğrenciye yüzme sporunu öğreteceğiz. Hedefimizi buna göre koyuyoruz."

Samsun Valisi konuşmasının ardından projede görev alan öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katıldı.

(SAM-SLH-Y)



23.05.2017 17:03:20 TSI

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