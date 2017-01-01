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Başkan Tahmazoğlu, Şehit Kaymakamı anma programına katıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 17:04
Başkan Tahmazoğlu, Şehit Kaymakamı anma programına katıldı
Başkan Tahmazoğlu, Şehit Kaymakamı anma programına katıldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için Gaziantep'te düzenlenen anma programına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitlik mertebesinin önemini hatırlatarak, "Bu vatan kolay kazanılmadı" dedi.
Hain saldırı sonrasında Mardin'in Derik ilçesinde şehit düşen Kahraman Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün anısına Gaziantep'te 'Kayıp Hazinelerin Keşfi' projesi yapıldı. Proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Anneler Ortaokulunun toplantı salonunda düzenlenen ödül ve anma programına, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve şehit kaymakam Safitürk'ün babası Akif Safitürk katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Kuran tilavetiyle devam etti. Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün hayatının anlatıldığı filimi izleyen baba Akif Safitürk duygu dolu anlar yaşadı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, program öncesi ve sonrası şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk'ü yalnız bırakmadı.
"Bu vatan kolay kazanılmadı"
Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu, şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekerek,
"Başta Şehit Kaymakamımız olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların sayesinde bu vatanda huzur içerisinde yaşaya biliyoruz. Bu vatan için canını feda eden bir Muhammed Fatih yetiştirdiği için, Asım amcamıza özellikle teşekkür ediyorum. Kaymakamımız Muhammed Fatih, görev yaptığı sürece insanların huzuru için çalıştı. Makamı Ali olsun, Rabbim bizleri de cennetinde onlara komşu eylesin.Bu vatan kolay kazanılmadı. Sadece Gaziantep'imizde Kurtuluş Savaşında 6317 şehit verdik. Çanakkale'de vatan topraklarını çiğnetmemek için o dönemdeki okul öğrencilerimiz, okullarını bırakıp vatanın elden gitmemesi için şehit oldular. Ecdada teşekkür için Çanakkale zaferinin 100. Yılında başlattığımız Gaziler Diyarında Şehitler Diyarına Projemiz devam ediyor. Amacımız gençlerin bu vatanın nasıl kazanıldığını göstermek ve bu vatanı daha büyük noktalara taşımak için gayret etmek" dedi.
"80 milyonun oğluymuş"
Törende Konuşan baba Safitürk, şehit oğluna ölüm tehditlerinde bulunulmasına rağmen ilçedeki görevi başından ayrılmadığını hatırlatarak, "Şehit olana kadar Muhammet Fatih'i bizim oğlumuz zannediyorduk oysa 80 milyonun oğluymuş. Herkes onu bağrına bastı" şeklinde konuştu.
(SD-Y)

23.05.2017 17:04:27 TSI
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