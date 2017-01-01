YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bellona, tek yatakta 4 mevsimlik konfor sunuyor

Bellona, tek yatakta 4 mevsimlik konfor sunuyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Türkiye'nin dev markası Bellona, yatak teknolojisine kattığı yeniliklerle bir ilke daha imza attı. 'Four Seasons' adıyla üretilen yataklar, tüketicilere tek yatakta 4 mevsim konforu sunuyor.

Çiftlerin uyku esnasındaki dönüşlerden etkilenmemeleri için pocket yay sistemi ile tasarlanana 'Four Seasons' serisi, doğal dolgu malzemeleri ile maksimum hava geçirgenliği bir araya getirilirken, pamuk ve yün gibi malzemelerle hazırlanan ped katmanı tüketici tercihine göre iki farklı işleve göre yapıldı. İhtiyaç duyulması halinde kolaylıkla değiştirilebilir ped; yazın pamuklu yüzey, kışın yünlü yüzey kullanılarak tek yatakta dört mevsim rahatlık sunuyor.

Kullanılan doğal malzemeler sayesinde hava alma kapasitesi en üst düzeye ulaşılan yatakta vücut ısısı dengeleniyor ve uyku sırasında terlemeler en aza indiriliyor.

Bir tarafı sert, bir tarafı yumuşak özellikte tasarlanan pocket yay sistemi sayesinde, tüketiciye tek yatakta dört farklı konfor sunuyor.

(SK)



23.05.2017 17:06:33 TSI

NNNN

