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Zile tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesi tarihi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Zile ilçesinde gerek belediye imkanları gerekse bölgesel kalkınma ajansı desteğiyle restorasyon çalışmalarına hız verilen tarihi konaklar turizmde hak ettiği değeri almaya başladı. 3 bin 600 adet tarihi Türk evine sahip Zile, soyut ve somut kültürel değerlerinin ülke genelinde tanıtımı için atağa geçti. Hafta içi ve hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçede tarihi evler, Zile kalesi, çivisiz cami, Zela savaşının yapıldığı altı ağaç mevkii, yöresel ürünlerin satışının yapıldığı uzun çarşı ön plana çıkıyor. İstanbul ve Çanakkale'den gelen yerli turistler hem ilçenin tarihi ve turistlik yerlerini ziyaret etme imkanı bulurken hem de Zile pekmezi, köme, leblebi, değerli Zile taşları ve sıraç bebek gibi ilçeye özgü ürünleri alma imkanı bulabildi.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Amasya caddesi üzerinde bulunan 17 adet evin restorasyon çalışmaları devam etmekte olduğunu ifade ederek, "Yöresel ürünlerin satışının yapılacağı Çarşı Park projemiz ihale aşamasında. Sakin şehir başvurumuz değerlendirme aşamasında olup ilçemizin ülke genelinde tanıtılması amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde bulunmaktayız. Somut ve soyut kültürel değerlerimizin korunarak yaşatılması en büyük amacımızdır'' diye konuştu.

(Nİ-UY-Y)



23.05.2017 17:06:48 TSI

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