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İnönü Belediyesi ile Sulama Birliği arasında Sarısu için işbirliği



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Sulama Birliği ve İnönü Belediyesi işbirliği Sarısu deresinde bir çalışma başlatıldı.

İnönü ilçesi içinden geçen Sarısu'da temizleme, düzenleme çalışmaları yapılmasının yanı sıra, Yenice Mahalle'de tarlaların su baskınından kurtarılması amacı ile büz yerleştirilmesi ve kurutma kanalı çalışmaları yapılıyor. Çalışmaları yerinde takip eden İnönü Sulama Birliği Başkanı Halil Küçükçiftçi, İnönü Belediyesi personelinin ve Sulama Birliği çalışanlarının büyük gayret gösterdiği çalışmaların tüm hızla devam edeceğini ifade etti.

(İHA-MET-Y)



23.05.2017 17:07:03 TSI

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