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Başkan Çolakbayrakdar gazetecilere brifing verdi

23 Mayıs 2017 Salı, 17:07
Başkan Çolakbayrakdar gazetecilere brifing verdi
Başkan Çolakbayrakdar gazetecilere brifing verdi
- Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:
- "Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir Kocasinan için var gücümüzle çalışıyoruz"
- "Sosyal Market Projesi'ni hayata geçiriyoruz"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 'Yeni Kocasinan' için hayata geçirilen çalışmalar ve hazırlanan vizyon projeler hakkında basın mensuplarına görsel brifing verdi.
Yol çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri, park ve yeşil alan çalışmaları, sosyal tesisler ve yeni nesil yaşam merkezleri gibi birçok alanda dev projeler hazırlandığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, brifing sonunda basın çalışanları ile Bayramhacı Mevkiinde ağaç dikti. Zümrüt Mahallesi'ne yapılan Vezirler Yolu ve Seyrani Kentsel Dönüşüm Projelerini yerinde anlatan Başkan Çolakbayrakdar, basın mensuplarını Yakut Mahallesi, Zümrüt Mahallesi ve Yeşilmahalle bölgelerine ardından Erkilet Bulvarı'na götürerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Brifinge otobüs içerisinde başlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Yakut tesisi hakkında bilgiler vererek, "7'den 70'e herkese hitap eden tesisimizde akademik eğitimlerin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler yer almaktadır. Ayrıca Erkilet' de buna benzer, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik hizmet verecek olan merkezimiz de yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak" dedi.
Yakut Mahallesini Bekir Yıldız Bulvarına bağlayan yeni yol yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bekir Yıldız Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı üzerinde yapılacak çalışmalar ile Yakut Mahallesi'nde yol sorunu kalmayacak. Şuanda Yakut Mahallesine yaptığımız bulvar, Bekir Yıldız Bulvarı'ndan başlayıp Mustafa Kemal Paşa Bulvarına bağlanarak ana arter olacak. İmarsız yapılaşma olan yerde istimlak çalışmamız tamamlandıktan sonra dönüşümler yakın bir zamanda hayat bulacak" diye konuştu. Kadir Has Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı ve Kuzey Çevre Yolundan oluşan 3 ana arter yolu birbirine bağlayacak yol çalışmasını basın mensuplarına yerinde anlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni yollar yaparken çevresinde binalar oluşmadan bütün her şeyi kapsayan ulaşım alanları oluşturmaya özen gösteriyoruz. Yani yapılacak yeni yollarda üst yapı, alt yapı, bisiklet yolu, yaya yolu ve araç yolu faaliyetleri gibi çalışmalar önceden planlanarak yapılmaktadır. Bunun ilk örneğini de Zümrüt Mahallesi'nde hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik yatırımlarının yanı sıra vatandaşların her türlü sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Bunu yaparken, sıkıntılarını vatandaşlarımızı rencide etmeden paylaşmak önceliğimiz oluyor. Bunun için Sosyal Market Projesi'ni hayata geçiriyoruz. İhtiyaç sahipleri, aldıkları 'Sosyal yardım kartı' ile sosyal marketimizde ihtiyacına göre giyim alışverişi yapabilecekler" ifadelerini kullandı. Basın mensupları ile birlikte Seyranı Mahallesi'ne geçerek, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, "400 bin metrekare üzerinde 61 bloktan oluşan kentsel dönüşüm alanı oluşturmaktadır. Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir Kocasinan için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekanlar oluşturuyoruz" dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgiler verdikten sonra basın mensupları ile birlikte Bayramhacı Mahallesi'ne geçti. Bayramhacı Mahallesi'nde basın mensupları ile daha yeşil Kocasinan çalışması kapsamında ağaç diken Başkan Çolakbayrakdar, "Ağaç dikerek ilçemizi güzelleştirirken diğer yandan doğal güzelliklere sahip mahallelerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Bayramhacı Mahallemizde yapacağımız çalışmalarla daha yeşil ve daha güzel bir görüntüye kavuşacak. Jeotermal suyun bulunduğu bölge olan Bayramhacı'da akademisyenlerden turizmcilere kadar değişik gruplarla çalışmalar yapıyoruz. Aslına uygun bir şekilde yatırımlar yaparak bu bölgeyi daha cazip hale getireceğiz. İlçemize, turizm alanında şehrimize katkı sağlayacak bir bölge kazandıracağız" ifadesini kullandı.
Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.
(TB-SK)

23.05.2017 17:07:49 TSI
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