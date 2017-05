YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'in Başarılı Kadın Şoförü Ayın Kaptan Şoförü Seçildi

Büyükşehir'in Başarılı Kadın Şoförü Ayın Kaptan Şoförü Seçildi

- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı kadın şoförlerinden Türkan Uysal kent içi ulaşımda ayın kaptan şoförü ödülünü kazandı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde Kaptanlar Kulübü Platformu tarafından üç ayda bir düzenlenen Ayın kaptan şoförleri ödülünü Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda başarılı kadın şoförlerinden Türkan Uysal kullanılan 40 bin oyun 19 binini alarak kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 11 kadın şoföründen biri olan Türkan Uysal Muğla'da vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için kent içinde hizmet verdiklerini, herkesin mesleğini severek ve özveriyle yapması halinde başarıların, ödüllerin geleceğini söyledi. Türkan Uysal; "Türkiye'nin en güzel ve özgür kentinde çoğu zaman erkek mesleği gibi görülen otobüs şoförlüğü mesleğini yapıyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr.Osman Gürün'ün destekleri ile kent içi ulaşımda kadın şoför sayımız her geçen gün artıyor. Mesleğimi vatandaşlarımın büyük desteği ile severek ve keyif alarak yapıyorum. Ayın kaptan şoförü ödülü kadınların her alanda her şeyi başarabileceklerini göstermesi ve Muğlamıza bu ödülün gelmesi açısından beni çok mutlu etti ve gururlandırdı." dedi.

"Kadınlarımızın fikirlerine, düşüncelerine, öngörülerine, onların zarifliğine, hassaslığına, anaerkilliğine her alanda ihtiyacımız var."

Özgürlüklerin, çağdaşlaşmanın, sevgi ve hoşgörünün kenti Muğla'da pozitif ayrımcılık yaparak ulaşımda kadın şoförlere önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması yolunda kadınlarımıza da büyük vazifeler düştüğünü söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Atatürk; Kadınlar sosyal hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır." Sözü ve Avrupa devletlerinden bile önce kadınlarımıza seçme, seçilme hakkı vererek toplumsal eşitliğe verdiği önemi göstermiş, çağdaşlaşma yolunda bütün devletlere örnek olmuştur. Sevgi ve hoşgörünün kenti, özgürlüklerin özgürce yaşandığı Muğlamızda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak kent içi ulaşımda otobüslerimizi 11 kadın şoförümüze emanet ettik. Bu sayı başvurular ve uygun koşullar sağlandığında her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımız da kent içi ulaşımda direksiyonda kadın şoförlerimizi gördüklerinde memnun oluyorlar. Mesleki anlamda, her alanda kadınlarımızın fikirlerine, düşüncelerine, öngörülerine, onların zarifliğine, hassaslığına, anaerkilliğine ihtiyacımız var. Ödül alan değerli personelimi bütün arkadaşları adına tebrik ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknokent Arı 3'te yapılan ödül töreninde Kentiçi ulaşım alanında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Türkan Uysal, İstanbul Otobüs AŞ'den Ayhan Karaali, İETT'den Eyüp Karslı 'Ayın Kaptan Şoförleri" ödüllerini aldı. 'Ayın Kaptan Şoförleri'ne ödülleri; Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kader Sertpoyraz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kamu Taşımacılığı İl Koordinasyon Sorumlusu Önder Oktay Arslan, TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon, Temsa Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan ve Pazarlama Yöneticisi Feridun Tanır tarafından verildi.

(BT)



23.05.2017 17:09:53 TSI

NNNN