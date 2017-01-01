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Başkan Dinçer: "Esnafın terazisi adil olmalı"

23 Mayıs 2017 Salı, 17:12
Başkan Dinçer: "Esnafın terazisi adil olmalı"
Başkan Dinçer: "Esnafın terazisi adil olmalı"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Bilim Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Mehmet Yıldız, "Dünya Meteoroloji Haftası" kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer'i ziyaret ederek, hafta ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Şube personeli Kasım Yasin ve Osman Göktaş'ında eşlik ettiği ziyarette, hafta ile ilgili bilgi aktaran Müdür Yıldız, ölçü bilimi anlamına gelen meteorolojinin tarihinin binlerce yıl öncesine dayandığını belirtti. Yıldız "Farklı ülkelerle gerçekleştirilen ticari faaliyetler arasında koordinasyon sağlanması amacıyla Osmanlı İmparatorluğunun da aralarında bulunduğu 17 ülke arasında 20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'te metre konvensiyonu imzalanmış. Bu tarih gününüzde 80 ülkede Dünya Meteoroloji Günü ve haftası olarak kutlanmaktadır" dedi.
Ülkemizde kutlamaların Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Yıldız, "Alıcı ve satıcının hukukunun korunması piyasada güvenliğin sağlanması açısından 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunları çıkarılmıştır. Bu kanun kapsamında akaryakıt ve LPG araçları, tartı aletleri, uzunluk ölçüleri, elektrik ve su sayaçları, taksimetre ve takograf cihazları, hazır ambalaj denetimi, tartı aletleri muayene kuruluşları denetimleri, EPDK ile yapılan protokol kapsamında akaryakıt istasyonlarında ve dolum tesislerinde akaryakıt ulusal marker kontrolü ve kaçak akaryakıtla mücadele çalışmaları yürütülmektedir" şeklinde konuştu.
Başkan Talat Dinçer ise esnafın terazisinin adil olması açısından meteoroloji günü ve haftasını önemsediklerini belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımız için en önemli konu güven. Veli nimetimiz olan müşterilerimize satışa sunulan bir ürünün tartı ve ölçümlerinin doğru sonuçlar vermesi, bu anlamda kamuoyunun güveninin kazanılması çok önemli bir konudur. Bugün tartı ve uzunluk ölçüsünden tutun bindiğimiz bir takside kullanılan takografın, hilesiz olması esnafımızın açısından son derece önem taşımaktadır. Alın terinin ve emeğin gerçek sahibi esnaf sanatkarlarımız helal olmayan haram ve haksız kazançların önüne geçilmesi açısından ilgili müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde de son derece duyarlı davranmaktadır ve onlara yardımcı olmaktadır. Yine ilgili müdürlüğümüzce yapılan denetlemeler sonucu kimse ne aldanacak ne de aldatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Meteoroloji Günü ve haftasını kutluyorum" diye konuştu.
(KRY-Y)

23.05.2017 17:12:28 TSI
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DÜZELTME &quot;Türk Kızılayından Afrika ülkelerine insani yardım&quot; başlıklı haberimizin 3. ve 4. paragrafında yer alan ifadeler, kaynağından düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
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