Beylikova'da Jandarma Şehitler Ormanı kuruldu
(Fotoğraflı)
Abidin Emirdağ
ESKİŞEHİR (İHA) - Beylikova ilçesinde oluşturulan Jandarma Şehitler Ormanına binlerce çam, sedir ve kayın fidanı dikildi.
Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Beylikova Belediyesi'nin katkılarıyla ilçe çıkışındaki Yüksek Hızlı Tren hat boyundaki 40 dönüm araziye, 3 bin adet çam, sedir ve kayın fidanları dikildi. İlçe Kaymakamı Hakan Zengince, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uysal Ağaoğlu, Belediye Başkanı Özkan Alp ve İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Haliloğlu'nun yanı sıra ilçe halkı, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler ve belediye personeli fidanları toprakla buluşturdu.
(İHA-MET-Y)
23.05.2017 17:12:39 TSI
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