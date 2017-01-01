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0-18 yaş aile eğitimi sertifika töreni yapıldı



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KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği '0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı' sertifika töreni yapıldı.

Mustafa Aksu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, Eğitim Formatörü Hasan Kılınç'ın programı tanıtan konuşmasıyla başladı. Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yavuz Türkmen'in programın amacını anlatan konuşmasıyla devam etti. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan programın önemine dair bir konuşma yaptı. Eğitimlere katılan velilerin duygularının da dile getirildiği programda Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar hizmetlerin geçici ve kalıcı olmak üzere ikiye ayrıldığını belirterek; "Yol gibi çalışmalar zamanla geçip giderken eğitime verdiğimiz hizmet kalıcı olmaktadır.Develimizdeki eğitimin kalitesini artırmak için uygulanan programın velilerimizin ve dolayısıyla yavrularımızın eğitim bilincinin artmasında önemli bir katkı sağladığına inanıyorum. Bu vesileyle eğitim veren ve eğitim alan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 200 velinin katıldığı eğitimlerde 4 yılda toplam 1250 veli belge almaya hak kazandı. Toplamda 14 Hafta boyunca yıllar sonra tekrar sıralara dönerek eğitim alan anneler çocuklarla sağlıklı iletişim, olumlu davranış kazandırma becerileri, bağımlılık ve ihmal istismar sorunlarına önceden alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi. Toplam 9 okulda açılan kursların önümüzdeki yıllarda artarak devam ettirilmesi istendi.

(SK)



23.05.2017 17:15:24 TSI

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