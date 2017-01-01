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Develi'de 'Çocuklarımızı tanıyor muyuz?' konulu konferans gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi'nin sosyo-kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği 'Çocuklarımızı Tanıyor muyuz?' başlıklı davranış analizi konferansı Mustafa Aksu Kültür Merkezinde velilerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Tuncay Dilci'nin slaytlar eşliğinde yaptığı sunumunda insanların genellikle doğru bilerek yaptığı fakat yanlış sonuçlar doğurduğu davranış kalıplarıyla ilgili analizler yapıldı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen sunumda velilerin ve öğrencilerin davranışlarına yönelik analizler yapılırken, evlilik öncesi ve sürecindeki yapılan hataların sebepleri ve alınması gereken önlemlerde konuşuldu. Dinleyiciler bu tür etkinlikleri kendileriyle buluşturan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkürlerini iletirken, Başkan Cabbar'da program sonrası makamında ağırladığı Doç. Dr. Tuncay Dilci'ye teşriflerinden ve sunumlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

(SK)



23.05.2017 17:19:48 TSI

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