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Patlayan doğalgaz borusu korkuya sebep oldu



(Fotoğraflı)



İsmail Kurt

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez İlçesinde bina çevresinde düzenleme çalışması sırasında işçinin kazma vurması sonucu doğalgaz borusu patladı. Patlama vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Körfez Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi Doğu sokakta üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bina çevre düzenlemesi çalışması sırasında işçinin kazma vurmasıyla doğalgaz borusu patladı. Borunun patlamasını fark eden işçiler hemen çalışmayı durdurup İtfaiye ye durumu bildirdiler.

İhbar üzerine kısa sürede çalışma alanına gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliği alarak İZGAZ'a haber verdi. Çevreye yoğun miktarda gaz yayılırken, gelen İZGAZ ekipleri binaya giden boruyu tespit ettikten sonra taktıkları aparat ile gaz akışını kesti.

Polis kazı çalışması ile ilgili soruşturma başlattı.

(KK-Y)



23.05.2017 17:24:30 TSI

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