Ramazan pidesinde gramajlar düştü, fiyatlar aynı kaldı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Gıda Maddeleri İmal ve Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ufuk Dravor, Ramazan ayında pideye zam yapılmadığını belirterek, sadece gramajda değişikliğe gidildiğini söyledi.

Gıda Malzemeleri İmal ve Satıcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ufuk Dravor, Ramazan sofralarının vazgeçilmez yiyeceği olan Ramazan pidesine bu yıl da zam yapılmadığını ifade ederek, sadece pidenin gramajında düzenlemeye gidildiğini kaydetti. Ramazan pidesinin gramajının bir önceki yıl 500 gram iken geçtiğimiz yıl 450 grama düşürüldüğünü söyleyen Dravor, "Bu sene ise her yıl yaşanan ekmek israfı düşünülerek pidenin gramajı 400 grama düşürüldü" dedi.

Ramazan pidesinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 2 liradan satışa sunulacağını aktaran Dravor, "Ramazan ayında halkın temel ihtiyaç maddesi olan Ramazan pidesi ile ilgili fırıncı esnaflarından gelen talepleri dikkate aldık. Oda olarak almış olduğumuz karar gereğince ekmeğe yapılan son zammı da göz önünde bulundurarak pide fiyatlarında her hangi bir artış düşünmedik. Geçen sene 2015 yılında 2 liradan satılan pidenin gramajı 500 gram idi. Gramajı geçen sene 450 gram olarak belirlemiştik. Ramazan pidesinde bu sene de gelen talepler doğrultusunda gramaj düzenlemesi yaptık. Bu sene 450 gr olan ramazan pidesini 400 grama indirdik. Fiyatında ise her hangi bir değişiklik yapmadık. Vatandaşlarımız bu sene de ramazan pidesini yine 2 liradan satın alacaklar. Pidenin kilogram fiyatı ise 5 TL olarak belirlendi" diye konuştu.

"Pideler gramajına göre satılacak"

Kastamonu'da bu yıl iki çeşit pidenin olacağını anlatan Dravor, "Bu sene aldığımız karar ile tekli ve çiftli pide uygulamasını kaldırdık. Pideler gramajına göre satılacak. Yani isteyen 400 gram pide, isteyen 600 gram pide alacak. Yapılan eleştiriler olabilir lakin pide fiyatları belirlenirken ekmek fiyatları ve ekmek gramajları baz alındı. Genel olarak ekmek fiyatları ile pide fiyatları arasında yüzde 25 fark yaşanıyor. Kastamonu'da ekmek 90 kuruştan 1 TL'ye çıktı. Ekmekte de gramaj düzenlemesi yapıldı" şeklinde konuştu.

