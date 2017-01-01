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Araç'ta roman konutları sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



İlhan Yazan

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde TOKİ tarafından yapılan roman konutları, kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2010 yılında ihtiyaç sahipleri için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan roman konutlarının hak sahipleri, kura çekimi ile belirlendi.

Araç ilçesinde ikamet eden Eriklidere sakinleri için TOKİ tarafından yapılan roman konutlarının hak sahipleri Araç Kültür ve İş Merkezi Belediye Toplantı ve Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çekilişe Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Barınma Yardımları Daire Başkanı Huriye Seven, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Janset Güven, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Uğur Başak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Noter huzurunda çekilen kura çekiminde Araç ilçesi Eriklidere bölgesinde ikamet eden vatandaşlar, modern ve kaliteli yaşam standartları sunan konutlarına kavuşmuş oldu.

Kura çekiminde konuşan Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, vaat edilen hizmetlerden bir tanesini daha gerçekleştirmekten son derece mutlu olduğunu belirterek, "Araç'ta pek çok alanda olduğu gibi Eriklidere sakinlerinin sorunlarına da çözüm üretilmesinin hem orada yaşayan vatandaşların hem de Araç için kazanım olduğunu ifade ederek, biz hep oradaki durumun sadece oranın sorunu olmadığını söyledik ve hep bu gerçeğe göre hareket ettik ve bu gün insanlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirip onları bir ev, bir yuva sahibi yapabilmek adına kat ettiğimiz yolun başarı ile sonuçlanmasının ayrı bir gururunu yaşıyoruz. Bu konuda yardım ve desteklerini esirgemeyen hükümetimize ve hükümetimizin kıymetli temsilcilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine, Başbakanlık Toplu konut idaresi yetkililerine, İlimiz ve İlçemizde girişimlerimize el uzatan, rehberlik eden tüm kişi ve kurumlara en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(Vİ-RFK-Y)



23.05.2017 17:25:10 TSI

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