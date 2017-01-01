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Şairler Melikgazi Belediyesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 'Şiir Akşamları' etkinliği ile şiir dinletisi ziyafeti verecek olan şairler Yıldırım Bekçi, Semih Sergen, Hayati İnanç, Nurullah Genç, Recep Garip ve Ali Vural Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesinin kültür ve sanat çalışma ve etkinliklerini yakinen takip ettiklerini ifade eden Şairler, düzenlenen bu şiir ile Türk Sanat Musikisi Gecesi ile Kayserililerin hem şiir dinletisine hem de sanat müziği ziyafetine doyacaklarını söylediler

Melikgazi Belediyesince düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri ile toplum değerlerini ön plana çıkarıldığını ve toplum dinamiklerini ve şehrin bir bütün olarak kalkınmasına vesile olduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, gerçekleştirilecek ŞİİR AKŞAMLARA etkinliğine tüm Kayserilerin davetli olduğunu söyledi.

Şiir Akşamları'nda şiir dinletisi ziyafeti verecek olan şairler ile birlikte Melikgazi Hizmet Binası gezen ve özellikle Melikgazi İletişim Merkezi gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, son olarak belediye hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(SK)



23.05.2017 17:25:14 TSI

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