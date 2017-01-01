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Van'da toptancı araçları için yeni uygulama



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak için şehrin birçok noktasında gelişi güzel mal indirip bindiren toptancı araçları için saat uygulaması başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, alınan karar doğrultusunda toptancı araçlarının kent merkezini belirli saatlerde ve belirli güzergahları kullanabilecekleri bildirildi. Açıklamada, "Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehrin birçok noktasında gelişi güzel mal indirip bindiren toptancı araçları ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Artık toptancı araçları kent içinde belli saatlerde ve belirlenen yol güzergahlarını kullanacak. Alınan kararlara uymayan araçlar hakkında ise cezai işlem uygulanacak" denildi.

Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin alınan kararlarla ilgili bilgilendirme çalışması yaptığı da ifade edilen açıklamada, "Ekipler, toptancılar sitesinde ve kentin birçok noktasındaki toptancı esnafına uyarıcı broşürler dağıtarak alınan kararları en ince detayına kadar anlattı. UKOME kararı kapsamında yapılan düzenlemeye göre; toptancıların taşımacılık yapan araçlarının sabah-akşam şehir merkezine giriş saatleri sabah 09b00 ile 11.00 arasında, akşam ise 19.00 ile 07.00 arasında Milli Egemenlik Caddesi boyunca takiben Kültür Sarayı'na sağa dönüşle, Eski Vali Konağı Sokağı takiben Uzun Sokaktan Zübeyde Hanım Caddesine, cadde boyunca takiben İskele Caddesinin kesiştiği noktayı takiben Yeniyolun kesiştiği noktaya takiben Akköprü Deresi'ne sağa dönüşle takiben Dağ Komando Yolundan sola dönüşle İl Jandarma Yolunu takiben Bayındırlık Sokak'tan Milli Egemenlik Caddesi ile birleştiği nokta" denildi.

(MSA-Y)



23.05.2017 17:25:25 TSI

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