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Dünya Toplu Taşıma Zirvesinde dikkatler Troleybüs Projesine kesildi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Dünya Toplu Taşıma Zirvesinde, Şanlıurfa'nın Troleybüs Projesi katılımcıların dikkatini çekti.

UITP, Uluslararası Toplu Taşımacılar birliğinin iki yılda bir düzenlediği Dünya Toplu Taşıma Zirvesi 15-17 Mayıs tarihleri arasında Kanada'nın Montreal kentinde düzenlendi. Dünyanın dört yanından gelip, zirveyi takip eden üyelerin de katılımıyla sektörün gündemi ve geleceğin değerlendirildiği 100 farklı oturum gerçekleştirildi. Zirvenin yanı sıra sektör firmalarının ürünlerinin ve çözümlerinin sergilendiği bir fuar da gerçekleştirildi. Tarihi ve kültürel değerleri ile ismini dünyaya duyurmuş olan Şanlıurfa' nın Troleybüs projesi de zirveye katılanların ilgisini çekti. Zirvenin Toplu Taşımada Elektrikli Sistemlerin Gelişimi başlıklı oturumunda Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü ve UITP Raylı Sistemler Başkanı Feyzullah Gündoğdu, Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilecek Abide Balıklıgöl Troleybüs projesi hakkında teknik bilgiler verdi. Projenin Türkiye'de örnek olacağı belirtilirken, zirvedeki konuk uzmanlar projeye dikkat kesildi. Oturumda, katılımcılara Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerinden Göbekli Tepe ve Hz. İbrahim Peygamber hakkında bilgi verildi.

Projenin önemli bir zirvede gündeme getirilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, projenin konun dünyaca ünlü uzmanları tarafından değerlendirilerek olumlu tepki gösterilmesine de ayrıca sevindiğini ifade etti.

Çiftçi, projeyi Şanlıurfa'ya bir an önce kazandırmak istediğini belirterek, yaşadığı heyecanını da ifade etti.

(AK-SD-Y)



23.05.2017 17:29:29 TSI

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