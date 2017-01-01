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Başkan Samanlı Vali Toprak'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, partililer ile birlikte Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde MHP Battalgazi İlçe Başkanlığına atanan Samanlı, göreve gelir gelmez çalışmalarına hız verdi. Son bir haftada çeşitli Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerini ziyaret ederek istişarelerde bulunan Başkan Samanlı son olarak Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti. Kendilerini ağırladıklarından dolayı Vali Toprak'a teşekkür eden Samanlı, Vali Toprak'a 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını önleme sırasında gösterdiği özveriden dolayı teşekkür etti.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, ziyaretlerinden dolayı Başkan Samanlı ve ilçe yönetimine teşekkür etti.

(BT-SD-Y)



23.05.2017 17:30:32 TSI

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