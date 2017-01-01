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Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan yıl sonu sergisine katıldı.

Aydıntepe Spor Salonu'nda düzenlenen sergide kursiyerler tarafından el işçiliğiyle hazırlanan çeşitli ürünler yer alıyor.

Program açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Halk Eğitim Merkezlerinin önemli görevler yerine getirdiğini belirtti. Sergide yer alan ürünlerin yörenin kültürel zenginliğini yansıttığını dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Bugün bu sergide görmüş olduğumuz el emeği göz nuru ürünler farklı ve bir o kadar güzel sunumlarıyla yöremizin kültürünü ön plana çıkartıyor. Nakışlarıyla, süslemeleriyle, kültürümüze ait ögelerle süslenmiş bu ürünlerimiz bir yandan kültürümüzü canlı tutarken diğer yandan ailelerimize de ekonomik olarak bir takım katkılar sağlıyor. Benzer organizasyonlar bu anlamda çok önemli."

Kültürel ögelerin gündelik eşyalar üzerine aktarılarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Vali İsmail Ustaoğlu, bu tip merkezlerde verilen eğitim sonucu elde edilen ekonomik kazancında ailelere ekonomik katkı sunması açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Vali İsmail Ustaoğlu, yöre insanın benzeri faaliyetlere gösterdiği ilginin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bu faaliyetleri destekleme noktasında bizlerde gerek Bayburt Valiliği gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gereken gayreti göstereceğiz. Bu sergide emeği geçen tüm kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum. İlimizin her alanda tanıtıma ihtiyacı var. Bu gibi faaliyetlerin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydıntepe İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan Karakurt ise halk eğitimi merkezinde iyi insan, iyi vatandaş ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesini amaçladıklarını bildirdi. Bu amaçla merkez bünyesinde çeşitli alanlarda eğitim kursları açtıklarını aktaran Karakurt, "Açtığımız ve açacağımız kurslarda yaşadığımız bölgenin ve çevrenin sosyo-ekonomik yapısını ele alarak alan taramalarımızı gerçekleştirdik. Kurslarımızı bölgemizin ihtiyaçları dahilinde öncelik sırasına göre düzenledik. Aydıhtepe Halk Eğitim Merkezi olarak 51 kurs açıp toplam 680 kişiye eğitim vererek etkin bir çalışma dönemi geçirmenin sevinci içerisindeyiz. Merkezimizde özellikle kadınlarımızın sosyal anlamda faaliyetle bulunacakları bir çok alanda kurslar açılmasını sağladık. Kursiyerlerimizin, bu kurslardan elde edecekleri bilgi ve becerilerle küçükte olsa aile bütçesine katkı sağlayacağına inandığımız bir düzeye gelmelerini arzu ettik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu sergi açılışını gerçekleştirdi.

Programa Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü PRof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdullah Kahveci, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı.

(YY-AT-Y)



23.05.2017 17:30:58 TSI

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