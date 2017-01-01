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Bartın Üniversitesi Bilim, Kültür, Sanat, Spor Şenliği başladı



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Akif Yaman - Halil Tekin

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesinde 3 gün sürecek olan Bilim, Kültür, Sanat, Spor Şenliği dün başladı.

Ağdacı kampüsünde gerçekleştirilen açılış törenine Bartın Valisi Nusret Dirim, Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Bartın Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun, "Bu yıl etkinliklerimize Bilim, Kültür, Sanat, Spor şenliği diyoruz. Çünkü bu sene üniversitemiz ilk defa bu etkinliğin adını değiştirerek, içeriğini zenginleştirerek, bilimin, kültürün, sanatın ve sporun içinde olduğu bir etkinlik dizisiyle 3 gün faaliyetlerimiz olacak" dedi.



"Öğrencilerimiz katkı sunuyor"

Rektör Uzun, "Bunu da öğrencilerimizin aktif bir şekilde içinde yer alarak bizzat zenginleştirdikleri, içeriklerini bizzat oluşturdukları, bundan sonraki yıllarda da öğrencilerimizin aktif katkılarının olduğu bir şenlikler haline getirmeyi planlıyoruz. Etkinliklerimizi zenginleştirerek ve bölgeyle olan ilişkileri güçlendirmeye katkı sunacak şekilde ilerlemesini planlıyoruz. Etkinliklerimiz arasında bir ilk olacak olan ve önümüzdeki yıllarda artırarak yapacağımız bir proje sergimiz olacak. Bunu önümüzdeki yıllarda proje pazarına dönüştürme hedefindeyiz. Bir taraftan bölgenin sanayisini de geliştirecek şekilde çalışmalar olacak. Bu 3 günlük programda yine bilimsel aktiviteler ve çalıştaylarımız olacak. Kısaca öğrencilerimizin de katkısıyla dolu dolu bir 3 gün yaşayacağız" diye konuştu.



Görsel şölenler gerçekleşti

Etkinlikte daha sonra Bartın Üniversitesi öğrencilerinden Suriyeli İsra Gurani tarafından keman dinletisi yapıldı. Keman dinletisinin ardından Türkmenistanlı öğrencilerden Nurettin Nursiyedoy dinleti gerçekleştirdi. Bartın Üniversitesi Halk Oyunları ekibinin de görsel şölen sunduğu etkinlikte oluşturulan otağda davetlilere pilav ikramı yapıldı. Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları yiyecekler davetlilere sunuldu. Etkinlikte ayrıca Araştırmacı, Gazeteci Yazar Çetin Asma'nın 'Eski Bartın Fotoğrafları' konulu sergisinin açılışı yapıldı.

(AY-Y)



23.05.2017 17:34:48 TSI

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