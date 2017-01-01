ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Güvençer'den tapu kadastroya övgü

23 Mayıs 2017 Salı, 17:39
Vali Güvençer'den tapu kadastroya övgü
Vali Güvençer'den tapu kadastroya övgü

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 170'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Manisa Kadastro İl Müdürü Hanifi Sitemoğlu kadastro ve tapu personeli ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Manisa Kadastro İl Müdürü Hanifi Sitemoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle bilgi veren Harita Mühendisi Tuncay Duygun İl Müdürlüğü olarak yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Orman Kadastrosuyla ilgili çalışmalarını aktaran Duygun, "Orman Kadastrosu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen ama bizim de görev aldığımız işlemlerdir. Şuanda genelde 2/B çalışmaları yapıyoruz. 2/B çalışmalarının ardından kullanım kadastrosu dediğimiz vatandaşların tapulama çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 170'inci yılını kutlayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Devlet olmanın temel gereklerini saymamız gerekirse güvenlik ve nüfus hizmetlerinden sonra belki devletin en temel niteliklerinden biri de mülkiyet hakkının ve mülkiyet tasarrufunun kayıt altına alındığı, korunduğu, düzene kavuşturulduğu kadastro ve tapu idareleridir. Dünyada çok az devlete böyle yüzyılları aşmış kurumlara sahip olmak nasip olabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşından daha eski, daha kadim bir kurum ve kuruluşlara sahibiz" diye konuştu.
Türkiye'nin tapu kayıtlarının, kadastro çalışmalarının tamamlanması, tapu kayıtlarının muhafaza ve hukuk nezdinde geçerliliği hususunda dünyada örnek gösterebilecek kadim geleneğe sahip bir ülke olduğuna vurgu yapan Vali Güvençer, Tapu ve Kadastro kurumunun merkezden başlayarak taşrada da son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Vali Güvençer, "Bir taraftan fiziki olarak şartlarımızı güzelleştirirken kadrolarımızı kuvvetlendirdik, süreci şeffaflaştırdık. Artık özellikle tapu işlemlerinde vatandaşlarımızın en küçük bir şikayeti kalmadı. Vatandaşlarımızdan hep ciddi memnuniyetler aldım. Kadastro çalışmalarında belki Türkiye biraz geri kalmış idi ama Manisa da dahil olmak üzere neredeyse kadastrosu yapılmamış yerleşim yerimiz kalmamış durumda. Manisa Kadastro ve Tapu teşkilatı bana göre son derece çok başarılı, vatandaş memnuniyetini sağlamış, ortak gurur duyacağımız bir kurum. Kuruluşunun 170'inci yılında kurumumuzu ve çalışanlarımızı hepiniz nezdinde tebrik ediyorum" dedi.
(SC-Y)

23.05.2017 17:39:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yunusemre'de vezneler hafta sonu da açık
YEREL

YUNUSEMRE'DE VEZNELER HAFTA SONU DA AÇIK
Jandarmadan huzurevine ziyaret
YEREL

JANDARMADAN HUZUREVİNE ZİYARET
Bir yılın emeklerini sergilediler
YEREL

BİR YILIN EMEKLERİNİ SERGİLEDİLER
Başkan Şirin'den özel ziyaret
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ÖZEL ZİYARET
Trafik kazasında ölen Gürcan toprağa verildi
YEREL

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN GÜRCAN TOPRAĞA VERİLDİ
Başkan Kayda Kıbrıslı Başkan Tülücü'yü ağırladı
YEREL

BAŞKAN KAYDA KIBRISLI BAŞKAN TÜLÜCÜ'YÜ AĞIRLADI
Öğrenciler bilgileriyle yarıştı
YEREL

ÖĞRENCİLER BİLGİLERİYLE YARIŞTI
Sebze ve meyve halinde yenileme çalışması
YEREL

SEBZE VE MEYVE HALİNDE YENİLEME ÇALIŞMASI
Öğrencilere çevre bilgilendirmesi
YEREL

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLGİLENDİRMESİ
Şehzadeler 'de Ramazan dolu dolu geçecek
YEREL

ŞEHZADELER 'DE RAMAZAN DOLU DOLU GEÇECEK
Manisa'da 154 mahalle yeniden inşa edilecek
YEREL

MANİSA'DA 154 MAHALLE YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Salihli Sanat Dostları yeni yerinde
YEREL

SALİHLİ SANAT DOSTLARI YENİ YERİNDE
Turgutlu'da ilaçlamaya hız kazandırıldı
YEREL

TURGUTLU'DA İLAÇLAMAYA HIZ KAZANDIRILDI
Manisa Büyükşehir çöpten elektrik üretecek
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETECEK
Yuntdağlı üretici cevizle kalkınacak
YEREL

YUNTDAĞLI ÜRETİCİ CEVİZLE KALKINACAK
Yunusdere Camii dualarla hizmete açıldı
YEREL

YUNUSDERE CAMİİ DUALARLA HİZMETE AÇILDI
Yetenekleriyle büyülediler
YEREL

YETENEKLERİYLE BÜYÜLEDİLER
İzmirli kadınlar, Sart Antik Kenti gezdi
YEREL

İZMİRLİ KADINLAR, SART ANTİK KENTİ GEZDİ
Alaşehir'de kursiyerlerin el emekleri sergilendi
YEREL

ALAŞEHİR'DE KURSİYERLERİN EL EMEKLERİ SERGİLENDİ
Manisa'nın ilk akıllı spor ve konferans salonu açıldı
YEREL

MANİSA'NIN İLK AKILLI SPOR VE KONFERANS SALONU AÇILDI
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonları
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONLARI
Trafik kazasında baba öldü, iki oğlu yaralandı
YEREL

TRAFİK KAZASINDA BABA ÖLDÜ, İKİ OĞLU YARALANDI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..