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Vali Güvençer'den tapu kadastroya övgü



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MANİSA (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 170'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Manisa Kadastro İl Müdürü Hanifi Sitemoğlu kadastro ve tapu personeli ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Manisa Kadastro İl Müdürü Hanifi Sitemoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle bilgi veren Harita Mühendisi Tuncay Duygun İl Müdürlüğü olarak yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Orman Kadastrosuyla ilgili çalışmalarını aktaran Duygun, "Orman Kadastrosu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen ama bizim de görev aldığımız işlemlerdir. Şuanda genelde 2/B çalışmaları yapıyoruz. 2/B çalışmalarının ardından kullanım kadastrosu dediğimiz vatandaşların tapulama çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 170'inci yılını kutlayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Devlet olmanın temel gereklerini saymamız gerekirse güvenlik ve nüfus hizmetlerinden sonra belki devletin en temel niteliklerinden biri de mülkiyet hakkının ve mülkiyet tasarrufunun kayıt altına alındığı, korunduğu, düzene kavuşturulduğu kadastro ve tapu idareleridir. Dünyada çok az devlete böyle yüzyılları aşmış kurumlara sahip olmak nasip olabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşından daha eski, daha kadim bir kurum ve kuruluşlara sahibiz" diye konuştu.

Türkiye'nin tapu kayıtlarının, kadastro çalışmalarının tamamlanması, tapu kayıtlarının muhafaza ve hukuk nezdinde geçerliliği hususunda dünyada örnek gösterebilecek kadim geleneğe sahip bir ülke olduğuna vurgu yapan Vali Güvençer, Tapu ve Kadastro kurumunun merkezden başlayarak taşrada da son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Vali Güvençer, "Bir taraftan fiziki olarak şartlarımızı güzelleştirirken kadrolarımızı kuvvetlendirdik, süreci şeffaflaştırdık. Artık özellikle tapu işlemlerinde vatandaşlarımızın en küçük bir şikayeti kalmadı. Vatandaşlarımızdan hep ciddi memnuniyetler aldım. Kadastro çalışmalarında belki Türkiye biraz geri kalmış idi ama Manisa da dahil olmak üzere neredeyse kadastrosu yapılmamış yerleşim yerimiz kalmamış durumda. Manisa Kadastro ve Tapu teşkilatı bana göre son derece çok başarılı, vatandaş memnuniyetini sağlamış, ortak gurur duyacağımız bir kurum. Kuruluşunun 170'inci yılında kurumumuzu ve çalışanlarımızı hepiniz nezdinde tebrik ediyorum" dedi.

(SC-Y)



23.05.2017 17:39:20 TSI

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