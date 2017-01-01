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Arya: "Hayal gücünüzün gelişmesi için okuyun ve gezin"



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Çocuklara Kitap Söyleşileri'nin bu yılki son konuğu çocuk kitapları yazarı Delal Arya oldu.

Arya, Uğur Mumcu Sahnesi ve Nilüfer Belediyesi Üçevler Kütüphanesi'nde Ali Kuşçu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu, Cavit Çağlar Ortaokulu, Eşref Ergin Ortaokulu, Süleyman Cura Ortaokulu, Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu ve Şehit Karapilot Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokulu'ndan öğrencileriyle bir araya geldi. Toplam 380 öğrencinin katıldığı programda, yazar Delal Arya, 12 yaşındaki Ran ve ikiz kardeşi Lusin'in İstanbul'da başlarından geçen hikayeyi konu alan Pera Günlükleri serisini okurlarıyla paylaştı. Arya, "Hayal gücünüzün gelişmesi için okuyun ve gezin" dedi.

Çocukluğunun, kaptanlık yapan babasının yanında gemide seyahat ederek geçtiğini kaydeden Arya, öğrencileri Venedik'ten İstanbul'a doğru yolculuğa çıkardı. Gezip gördüğü yerlerin hikayesini anlatan Delal Arya, hayal gücünün bu sayede geliştiğini söyledi.

(MŞ)



23.05.2017 17:42:11 TSI

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