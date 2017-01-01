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Burhaniye'de sergide yetişkinlerin oyunu büyük alkış aldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği yılsonu sergisi büyük ilgi görürken, açılış öncesi sahneye çıkan Yetişkinler Halk Oyunları Ekibi törene büyük renk kattı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.M.Oğuzhan İlban, Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Belediye Meclis Üyesi Sevda Padem ile daire amirleri ve Balıkesir'den bazı daire müdürlerinin eşleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende açış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç, zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün çok güzel işlere imza attığını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner'de, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 7'den 70'e her kesime eğitim vermektedir. Yıl içinde 254 adet kurs açılmıştır. Kurslarımızdan çok sayıda vatandaş belge almıştır. Burada görev alan öğretmenlerimize ve katılan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çalışmalarına destek olan herkese teşekkür ediyorum. Serginin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteriler yaparken, Metin Çavdar öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Yetişkinler Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri de izleyenleri büyüledi. Gurubun oyunlarını alkışlarla destekleyen vatandaşlar, oyunların tekrarlanmasını istedi. Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı ekipte görev alan kadınlara teşekkür etti. Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Vali Eşi Hanife Yazıcı, ekipte yer alan kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurdelenin kesilmesinin ardından sergiler gezilirken, ürünler büyük ilgi gördü. Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç ile kurs öğretmenleri ve kursiyerleri kutladı.

(FT)



23.05.2017 17:47:57 TSI

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