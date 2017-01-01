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Öğretmenler pişirdi, öğrenciler yedi



(Fotoğraflı)



Ali Karatekin

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, öğretmenler, öğrencilerine mangal ziyafeti çekti.

Boyalıca Ortaokulu'nda yıl sonu dolayısıyla mangal partisi yapıldı. Öğretmenler, okul bahçesinde mangal başına geçerek, 8. sınıf öğrencilerine kendi elleriyle ızgara tavuk pişirip ikram etti. Bu jest karşısında öğrenciler öğretmenlerine olan minnet duygularını dile getirdi. Yılın yorgunluk ve stresini atan öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür etti.

(AK-MŞ)



23.05.2017 17:51:44 TSI

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