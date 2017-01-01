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Başkan Çalışkan: "Belediye olarak 170 milyon liralık yatırım yaptık"



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, devam eden belediye yatırımlarını basın mensuplarına gezdirerek bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Çalışkan yaptığı açıklamada, "2002 yılından itibaren AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu gösteren en önemli öge şehrimizdir. Bugün baktığımızda yaklaşık Karaman'a 11 milyar liralık hükümetimizin yatırımı var. Bununla birlikte Karaman Belediyesinin de çok önemli yatırımları var. Şuanda 170 milyon lira civarında yatırım yaptık. Bu yatırımların içinde üst geçitler, yollar, büyük parklar, kongre merkezleri gibi birçok alan mevcut. Karaman bu yatırımlarla adeta şantiye alanına dönüşmüş durumdadır. Bu yatırımlarla ilgili hükümetimizin çok büyük destekleri var. Bugün sizlerle devam eden yatırımları gezdik. Belediyemiz ekonomik açıdan çok güçlü, hareket kabiliyeti yüksek, proje üreten bir yapıya sahiptir. Belediyemizin kendi yatırımlarının dışında belediyemiz ve hükümetimizin birlikte sürdürdüğü bazı projeler de var. Bunlar ne derseniz, 25 bin kapasiteli yeni Karaman Stadyumu, spor salonları, lojistik merkez, serbest bölge, teknokent, 2. organize sanayi bölgesi gibi büyük çalışmaları da belediye ekonomik açıdan da sürdürebilen şirket ortağının lokomotifini gören görevleri sürdürüyor. İnşallah 2023'ü hedefleyen ülkemiz, dünyadaki hak ettiği yeri alacaktır. Karamanımızın da ülkemizin hedeflerine ulaşması için her türlü gayreti ve çabayı sarf edecek. Önümüzdeki günlerde ise Karaman havaalanının da ihalesini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü ise, "Karamanımız gördüğünüz gibi yatırımlara doymuyor. Gerek hükümetimiz, gerekse belediyemizin yatırımları hızla devam ediyor. Şu anda baktığımızda hükümetimizin Karaman'a ciddi yatırımları var. Ben buradan bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü'nün de katıldığı bilgilendirmede Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, belediye otobüsüyle gazetecilere yatırımları gezdirerek bilgilendirmelerde bulundu.

(MD-FM-Y)



23.05.2017 17:56:33 TSI

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