Erzincan baltalı 3 hırsız tutuklandı
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da marketin camını baltayla kırarak hırsızlık yapan 3 zanlı yakalanarak, tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Marketin vitrin camını baltayla kırarak içeri giren S.S.Ç, E.S. ve S.K. yazar kasaya ait çekmece ve çok sayıda sigara çaldı.
Olayın yaşanmasının ardından işyerini açmak üzere markete gelen çalışanlar camların kırık olduğunu görmeleri üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler incelemiş oldukları güvenlik kamerası ve aldıkları parmak iziyle başlattıkları çalışma neticesinde kısa eşgalleri tespit ettiler.
Ekipler düzenledikleri operasyon ile gözaltına aldığı S.S.Ç, E.S. ve S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
(AA-AA-Y)
23.05.2017 17:59:57 TSI
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