YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan baltalı 3 hırsız tutuklandı

Erzincan baltalı 3 hırsız tutuklandı



ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da marketin camını baltayla kırarak hırsızlık yapan 3 zanlı yakalanarak, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Marketin vitrin camını baltayla kırarak içeri giren S.S.Ç, E.S. ve S.K. yazar kasaya ait çekmece ve çok sayıda sigara çaldı.

Olayın yaşanmasının ardından işyerini açmak üzere markete gelen çalışanlar camların kırık olduğunu görmeleri üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler incelemiş oldukları güvenlik kamerası ve aldıkları parmak iziyle başlattıkları çalışma neticesinde kısa eşgalleri tespit ettiler.

Ekipler düzenledikleri operasyon ile gözaltına aldığı S.S.Ç, E.S. ve S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

(AA-AA-Y)



23.05.2017 17:59:57 TSI

NNNN

