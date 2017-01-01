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Rektör Çomaklı, ÜNİDAP istişare toplantısına katıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 18:00
Rektör Çomaklı, ÜNİDAP istişare toplantısına katıldı
Rektör Çomaklı, ÜNİDAP istişare toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - İlki 2014 yılında Tunceli Üniversitesinde düzenlenen DAP Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 2017 toplantısı, Ardahan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Atatürk Üniversitesinden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ATA TEKNOKENT Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri katıldı.
Ardahan Üniversitesinin dönem başkanlığını yürüttüğü toplantıya ayrıca, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Yardım, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Arslan, Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adanan Demir katıldı.
Toplantıda oluşturulan çalışma grupları ile DAP Bölgesindeki tüm illerin tarım, turizm, sanayi, enerji ve eğitim alanındaki raporları ve kalkınma önerileri görüşüldü. Görüşmelerde proje ekibi kurulması, merkez laboratuvar oluşturulması, web sitesi kurulması, ortak doktora programlarının geliştirilmesi, proje öneri havuzu oluşturulması, gen bankası kurulması gibi daha birçok konularda mutabakata varıldı.
Toplantıda görüşlerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bölge kalkınması için üniversitelerin bir araya gelerek ortak projeler üretmeleri gerektiğini ifade etti. Topluma fayda açısından bu tarz toplantıların yararlı olduğuna değinen Çomaklı, Doğu Anadolu Bölgesi halkının özellikle hayvancılıkla uğraştığını, bu yüzden yetiştiricilerin eğitimi ve alınan verimlilik konusunda ziraat fakültelerine büyük iş düştüğünü belirtti.
Çomaklı: "Üniversitemiz Ziraat Fakültesi il ve ilçelerimizde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, üniversitemize bağlı Çiftçi Eğitim Merkezinde eğitimler verilerek destek sağlıyor. Hayvancılık, doğa, tarih ve kış turizminin etkili olduğu bölgemizde Atatürk Üniversitesi olarak yeni projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.
(ERZ-AT-Y)

23.05.2017 18:00:13 TSI
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