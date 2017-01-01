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Bodrum heyeti Turgut Reis'in yaşadığı topraklarda

23 Mayıs 2017 Salı, 18:01
Bodrum heyeti Turgut Reis'in yaşadığı topraklarda
Bodrum heyeti Turgut Reis'in yaşadığı topraklarda

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi yetkililerinden ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan bir heyet, Amiral Turgut Reis'in doğduğu topraklar Bodrum'dan yola çıkarak Amiral'in torunlarının yaşadığı ve Bodrum ile kardeş şehir olan Tunus'un Djerba (Cerbe) adasına ziyarette bulundu.
Tunus ziyaretine Bodrum Belediyesi'nden Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Akbay ile Basın Yayın ve Medya Tasarım Birimi Sorumlusu Fikret Hıdır, Türk- Tunus Dostluk Derneği Başkanı Cenap Eke, Turgut Reis Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Başkanı Tarık Eray Çakır, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Uncuoğlu ve Bodrum Ticaret Odası'ndan Alper Özşeker katıldı.
Heyet Bodrum'un kardeş şehri Tunus'un Djerba Adası'nda Houmt Souk Belediye Başkanı Cher Nader Khimili'yi makamında ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Heyette Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan da yer aldı. Heyeti; Djerba Milletvekili Besma Jebeli ve Houmt Souk Belediye Başkanı Cher Nader Khimili başta olmak üzere Houmt Souk Belediyesi'nden direktör Nabil Ben Haddada, teknik işler direktörü Houcine Daghfas ve koordinatör Houcine Tobji ile Seyahat Acenteleri Başkanı Hamda Abdellaoui, Tarih ve Arkeoloji Derneği Başkanı Rached Ben Jemaa karşıladı.
Büyükelçi Doğan, ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede; " İlişkilerimizin 454. yılına giriyoruz. Gerek Türk gerekse Tunus toplumu açısından da ilişkilerimizin hep gelişip büyüyerek devam etmiş olması, iki toplum açısından da büyük bir avantaj. Karakter ve kimlik değerleri olarak birbirine çok yakın, birbiriyle örtüşen tarafları var. Bulunduğumuz ortamda, hangi arkadaşın Tunuslu hangi arkadaşın Türk olduğunu ayırt etmek gerçekten çok zor." dedi.
Turgut Reis Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Başkanı Tarık Eray Çakır çalışmaların önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğini umduğunu ifade ederek ev sahipliklerinden dolayı Houmt Souk Belediye Başkanı Cher Nader Khimili'ye ve ekibine teşekkür etti.
Türk- Tunus Dostluk Derneği Başkanı Cenap Eke ise, "Kardeş şehir olması nedeniyle bu üçüncü gelişim. Milletvekilimizin ve büyükelçimizin de burada olmasından çok memnun olduk, gururlandık. " diye konuştu
Ortak payda olan Amiral Turgut Reis sayesinde Tunus ile kardeş şehir olmaktan hem Bodrum Belediyesi hem de Bodrum halkı olarak memnuniyet duyduklarını ifade eden Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, "Kardeş şehir projesini, kardeş şehirlerden sorumlu birim olan Bodrum Belediyesi Halkla İlişkileri Müdürlüğü olarak yürütüyoruz. Bu ziyaretimizde, Amiral Turgut Reis'in torunlarının memleketinde onun izlerini takip ediyoruz. Sizlere Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'un sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. Her şey için çok teşekkür ederiz. Burada çok sıcak bir ortamda karşılandık. Ziyaretlerimizin başından beri bizimle birlikte olan Tunus Büyükelçimize ve Houmt Souk Belediyesi yetkililerine özellikle çok teşekkür ediyoruz. Amiral Turgut Reis'in torunlarının yaşadığı topraklarda, hayatının bir bölümünü geçirdiği bölgelerde olmak, o havayı solumak, onlarla fikir alışverişinde bulunmak çok önemli. Turgutreis Belde Belediyesi ile başlayan, Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen bu çalışmalar, kardeş ülkelerde dostlukların ve projelerin gelişmesi açısından çok önemli. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un talimatları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar gelişerek devam edecek. Çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri destekleyen sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve odalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.
Ziyarette Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un Houmt Souk Belediye Başkanı Nader Khimili'ye ithafen yazığı mesajı okundu. Başkan Kocadon'un mesajında "Sizi, Houmt Souk Belediyesi çalışanlarını ve tüm Djerba halkını en derin sevgilerimle selamlıyorum. Öncelikle Bodrum Belediye Heyetinin Djerba ziyaretine katılamamış olmamın üzüntüsü içerisinde olduğumu bilmenizi isterim. 10.03.2014 tarihinde imzalanan protokol ile kurulan Bodrum ve Houmt Souk Belediyeleri kardeş şehir ilişkisi, tarihi ve kültürel pek çok ortak özelliklerimiz ile birlikte, karşılıklı sevgi ve saygı duygularımızla sağlam temeller üzerinde oturmaktadır. Bundan sonraki süreçte kardeş şehir ilişkimizin ortak projelere dönüştürme zamanıdır. Bu amaçla iki ülke arasındaki tarih, kültür ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek, kültür, tarih, sanat, turizm, spor alanlarında ortak faaliyetlerin artmasını sağlamak amacıyla iki heyetin karşılıklı işbirliği içerisinde kısa ve orta vadede gerçekleştirilebilecek projelere odaklanması gerekmektedir. Bu süreçte, projeler adına iki belediyenin sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve çeşitli kurumlar ile birlikte hareket etmesi işbirliğini ve projeleri güçlendirecektir. Bodrum ve Djerba arasında en önemli ortak değer olan Büyük Türk Denizcisi Turgut Reis adına 23 -24 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler de Djerba Adası Houmt Souk Belediyesini de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Bodrum Belediyesi heyeti tarafından gerçekleştirilen Djerba ziyaretinin başarılı, faydalı ve geleceğe yönelik ufuk açıcı olacağı inancındayım. Saygılarımla" ifadeleri yer aldı.
Beş gün boyunca Tunus'ta çeşitli ziyaretlerde bulunarak iki turizm kenti arasındaki ilişkileri güçlendirmek için görüşmeler yapacak olan Bodrum heyeti, yapılacak işbirliğiyle tanıtım çalışmalarına da katkı sunacak.
Aralarında Amiral Turgut Reis'in torunlarının da yer aldığı Tunus heyeti, daha önce Bodrum'u ziyaret etmiş ve bir dizi ziyaretlerde bulunmuştu.
(EA-MB-Y)

23.05.2017 18:01:02 TSI
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