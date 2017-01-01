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Şahinbey'den Ömer Halisdemir'e Bir Milletin Şahlanış Destanı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyinin ortaklaşa düzenlediği Bir Milletin Şahlanışı konulu program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Tural, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, 15 Temmuz'da Gaziantep'te bir milletin şahlanışını sabah namazlarına kadar yaşadıklarını söyledi. Gaziantep'te o gece meydanları doldurduklarını ve el ele verildiği zaman bir milletin kaderinin nasıl değiştiğini gördeklerini dile getiren Uyumaz, "Birlikte hareket ettiğimiz zaman nasıl güçlü olduğumuz o gece gördük. Silahların bile bu birlikteliğin yanında aciz kaldığını hep birlikte gördük. Ben o gece şehitlerimizi ve bu programda emeği geçenleri rahmetle anıyor, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk milleti olarak çok net bir duruşa sahip olduğunu ifade ederek, "Şehit oluruz, gazi oluruz ama 'asla mandayı kabul etmeyiz, asla esir olmayız' diyen bir anlayışın evlatlarıyız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken, "Ya ben İstanbul'u alacağım ya da İstanbul beni alacak" diye bir inanç, bir iman ve bir kararlılıkla yola çıkmış ve tarihi değiştirmiştir. Bizim bu topraklar üzerinde, bayrak üzerinde vatan üzerinde ezan üzerinde asla hiçbir emele geçtik vermeyiz. Hiçbir oyuna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. 15 Temmuz gecesinin çok kötü bir rüya gibi yaşandığını ifade eden Şahin, buradan çok büyük derslerin alınması gerektiğini ifade etti. Kendilerinden sonraki nesillere bunu unutturmamak için bu tür programların yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin, hep başkalarının hikayelerini anlattıklarını, kendi hikayelerinin bir türlü kitaplardan çıkartıp anlatamadıklarını kaydetti. 15 Temmuz'un canlı şahitleri olduklarını aktaran Şahin, o kara gecenin sabahına güzel ve aydın bir şekilde uyanıldığını vurguladı. Şahin, 240 şehidin ardından bugünleri unutmayacaklarını belirtti.

500'ün üzerinde çalışma yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de değerler eğitim denilebilecek eğitimlerden en önemlilerinden birisinin de tarihi şuur ve ortak değerler üzerinden üretilen projeler olduğunu ifade etti. 8 ay önce başladıkları 15 Temmuz ruhunun nesillere aktarılması amacıyla şiir, resim ve kompozisyon alanlarında okullarda yarışmalar düzenlediklerini kaydetti. 500'ün üzerinde çalışma yapıldığını ve bunların en iyilerini komisyonlarla seçtikleri vurgulayan Mete, "Tabi ki bizler geçmişi ile övünen ve geçmişi ile barışık bir milletiz. Tıpkı bu topraklarda Selçukluların küllerinden doğan Osmanlılar, Osmanlıların küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti olduğu gibi bugün de tüm dünyaya karşı verdiğimiz birliktelik ruhu niteliğindedir. Bunun için öğrencilerimize çok büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor" diye konuştu.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Tural, halkın her kesimine hizmet eden, şehirde her vatandaşın söz hakkı olduğu bir kent konseyinin ile milli eğitim müdürlüğünün hazırladığı böyle bir programın önemine dikkat çekti. Tural, program çerçevesinden şiir, resim, kompozisyon alanında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiğini belirtti. Değişik okullardan öğrencilerin seslendirdiği şiir ve türkülerden sonra; şiir, resim ve kompozisyon alanlarında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Başkan Şahin ve beraberindeki heyet konferans salonun fuyesinde sergilenen 15 Temmuz resim sergisini de gezdi.

(LO-SD-Y)



23.05.2017 18:04:35 TSI

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