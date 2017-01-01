Kullanılmayan evde çıkan yangın korkuttu
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kullanılmayan bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürdü.
Yangın, Eskibağlar Mahallesi Bilgili Sokak'ta bulunan terk edilmiş bir evde çıktı. Binadan çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Binada hiç kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(MSY-MET-Y)
23.05.2017 18:06:05 TSI
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